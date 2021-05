«Jeg er helt sikker på at dette aldri har vært meningen»

Det står flere titalls elsparkesykler som tar opp plass på store deler av fortauet ved et kryss som allerede er uoversiktlig for alle typer trafikanter. Jeg er helt sikker på at planleggerne av dette krysset aldri tenkte at det skulle være sånn.

Publisert: 31.05.2021 kl 09:45

BOGSTAD: En Akersposten-leser sendte oss søndag bilder fra Peder Ankers plass, selve inngangsporten til Bogstad og Sørkedalen. Her krysser den tidvis trafikkerte Sørkedalsveien Ankerveien, og det er bilister, syklister, rulleskiløpere, gående og elsparkesyklende.

I den store utfartshelgen vi nå har hatt, med fantastisk sommervær, har tydeligvis elsparkesykkelen – av den leide sorten – vært flittig i bruk. Og det er tydelig at det passer mange å sette fra seg farkosten akkurat her, så nær krysset som overhodet mulig. Det kan være slik at det faktisk ikke er mulig å reise videre innover i marka med disse, uten at jeg kjenner til alle detaljene i regelverket. I appen til Tier, en av de store aktørene, ser det i hvert fall ut til at man må stoppe akkurat her.

En titt på appen til Tier, en av flere tilbydere av elsparkesykler, viser mandag formiddag at det er mange doninger som står ved Peder Ankers plass. Foto: Skjermdump

På det innsendte bildet ser vi en mann geleide en liten jente på sykkel på den lille stripen som er igjen av ledig fortau. Her er den beste og tryggeste delen av fortauet brukt som parkeringsplass for elsparkesykler. Andre myke trafikanter, som det var mange av i helgen, må ta til takke med den lille plassen som er igjen.

Når man har planlagt dimensjonene for vei og fortau her, er jeg helt sikker på at parkering av elsparkesykler ikke har vært med i kabalen. Og alle skjønner, også de mest ihuga elsparkesyklistene, at dette ikke er holdbart. Jeg leste nylig at det nå er drøyt 13.000 elsparkesykler til utleie i Oslo. Dette tallet skal visst raskt opp i minst 25.000. I tillegg er det stadig flere som går til innkjøp av sin egen. Da sier det seg selv at denne bruken tar stadig mer plass, og man er helt nødt til å planlegge at disse i lange perioder skal stå et sted når de ikke er i bruk – i påvente av neste leietaker.

Det var en som sa til meg en gang, og han snakket om trekkspillmusikk: «Enten er man 100 prosent for, eller så er man 200 prosent imot.» Det er det sitatet jeg tenker på når jeg ser elsparkesyklistene suse avgårde. Dette er fremkomstmidler som er kommet for å bli, og da må det tilrettelegges slik at vi ikke ender opp med at doningene blir en belastning og en til fare for store og små.

Det ser ut til at vi må godta at elsparkesyklene sprer seg, akkurat som vi i sin tid måtte godta brunsneglenes inntog. Men det er sikkert plass til alle – om man får tenkt seg om litt. Slik som det var på Peder Ankers plass i helgen, kan det imidlertid ikke fortsette å være!

Fredrik Eckhoff

redaktør