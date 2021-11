– Jeg er helt satt ut, dette er mer enn en ære

Det var en overrasket Gunnar Stavnes som ble bedt om å reise seg på tirsdagens møte i Hemings råd. Nå er han den stolte innehaver av Hemings høyeste utmerkelse, Sølvskålen.

Publisert: 04.11.2021 kl 15:56

SLEMDAL: For første gang på ganske lenge kunne Hemings råd, som består av mange av dem som har gjort en ekstra innsats både i og for Heming i mange år, møtes igjen.

Det første punktet på programmet var en liten overraskelse, spesielt for hovedpersonen selv, Gunnar Stavnes. Da han ble kalt frem, hadde han faktisk mobilen klar for å ta bilde av den personen som skulle hedres.

– Hvem? Jeg? sa Stavnes overrasket, og det var helt riktig.

Som utøver var han aktiv innen friidrett, langrenn, fotball, orientering og håndball, og medlemskapet hans går helt tilbake til 1955. Han må ha gjort seg tydelig bemerket også i tidligere år, ettersom han mottok idrettslagets hedersmerke allerede i 1982.

I en årrekke har Gunnar Stavnes stått på for idretten i Heming.

– Gunnar er arrangørgeni, mener jeg, sier et av rådets medlemmer. Og det er ikke lite han har vært med på og stått bak.

Fra Heming får vi opplyst at Stavnes blant annet var en av hovedarrangørene av Ankerløpet, som hadde sin storhetstid på 70-tallet. «Barkus Grand Prix» på Hemingbanen var det første 24-timersløpet i Oslo, kanskje i Norge.

«Han har et enormt Heming-hjerte og har deltatt som frivillig over svært mange år på svært mange fronter som gjør ham til en verdig mottaker av Hemings Sølvskål,» skriver Heming.

– Hyggelig

– Dette var utrolig hyggelig, sa Stavnes da han hadde fått Sølvskålen i hånden og en flott pin festet på genseren.

Genseren var naturligvis en ekte Heming-genser, og den bærer han med stolthet.

– Jeg har blitt slått ned en gang fordi jeg gikk med Heming-genser, det skjedde i Torggata, sa Stavnes.

– Jeg har et langt liv i Heming og er veldig glad i det grønne, sa han og understreket hvor viktig det er å være tilstede for de yngre.

Inspirert av legende

Etter overrekkelsen sier Stavnes til Akersposten at hedersbevisningen kom som lyn fra klar himmel.

– Jeg ble helt satt ut. Dette er mer enn en ære. Jeg er helt skjelven, sier Stavnes, som selv er mest opptatt av at det langt liv med idrett har ført til at han har kommet i kontakt med mange hyggelige mennesker. Han har mange gode minner fra dagene som aktiv idrettsutøver på 50-, 60- og 70-tallet. Han var allsidig den gangen, og det er noe han har vært opptatt av i årene siden.

– Det var allsidigheten som var viktig. Jeg kom raskt under vingene til Jan Bull, en ung mann som mistet mye av sin idrettsungdom under krigen. For oss yngre var han en gudbenådet leder, som stimulerte oss, arrangerte treningsleirer, tok oss med på ski og skøyter gjennom Nordmarka og lærte oss masse. Dette gjorde han på fritiden, han levde og åndet for ungdommene i Heming, sier Stavnes.

Reddet av idretten

Tidlig utmerket Gunnar Stavnes seg som en organisator og ildsjel.

– Du blir kalt et arrangørgeni…?

– Ja, jeg vet ikke det. Men jeg har nok denne sosiale intelligensen som kommer godt med. Og jeg hadde har nok hatt et lite arrangørtalent, sier han og forteller at idretten antakelig bidro sterkt til at han kom seg levende unna en stygg trafikkulykke for 30 år siden.

– Jeg ble utsatt for en ulykke ja. Og det første jeg tenkte da jeg lå der, var «hva hadde Jan Bull gjort nå?». Så jeg begynte å trene igjen. Og hadde jeg ikke vært ganske godt trent da det skjedde, hadde jeg nok ikke overlevd den ulykken, sier han.

Aktiv på flere fronter

Ved siden av idretten er det mange som kjenner Gunnar Stavnes fra hans store engasjement og virke innen lokalpolitikken. Han var blant annet leder i Bydelsutvalget den gangen bydelen het Vinderen. Han sitter fremdeles i driftsstyret ved to skoler, og politikken har han vært en del av helt siden midt på 70-tallet.

I tillegg er han aktiv både i Vestre Aker seniorakademi og Vestre Aker historielag.

Selv om innsatsen på Hemingbanen er blitt litt mindre de siste årene, er 79-åringen stadig engasjert. I sin lille takketale til rådet slo han et lite slag for allsidigheten.

– Det er viktig å kunne forskjellige ting og være forsiktige med for tidlig spesialisering, sier Stavnes og noe av det verste han ser, er foreldre som ikke klarer å oppføre seg på idrettsbanen.

– Jeg blir opprørt når jeg ser særlig fedre piske sine unger frem fordi de savner den idretten de selv ikke fikk ta del i, sier han bestemt. – Det fins ikke så mange eksempler på at barnestjerner har blitt best også som voksne. De første årene er det allsidigheten som er viktig. Så kommer det naturligvis til et punkt hvor man må spesialisere seg, sier han.

Grønt hjerte

I Heming setter de stor pris på at ildsjelen stadig er engasjert.

– Ja, hjertet mitt er grønt, bekrefter hovedpersonen selv.