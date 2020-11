– Jeg er glad for at ensomhet og isolasjon er satt på dagsorden

Det sier Carl Oscar Pedersen, leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern. – Derfor forventer jeg at det følger penger med.

Publisert: 13.11.2020 kl 10:46

BYDEL ULLERN: Tirsdag denne uken kom regjeringen med en ny redningspakke på 17,7 milliarder. Av disse er 185 millioner er satt av til sårbare og utsatte grupper. Pengene skal blant annet gå til aktivitet for dem som sliter psykisk.

– Dette er gledelig. Det å nå fram til dem som trenger å bli sett, trenger å komme i aktivitet, kommer til å koste. Vi vil komme til å trenge flere folk.

– Hvor mange da?



- Til å begynne med trenger vi fire-fem nye stillinger, sier Pedersen og legger til at Bydel Ullern har forholdsvis mange innbyggere i pensjonistalderen. Han er klar over at en god del eldre sliter psykisk nå når vi bare kan omgås noen få, utvalgte, personer. Mange eldre bor alene så her trengs det en ekstra innsats.

– Vi er den bydelen med flest over 67 år sett i forhold til innbyggertall. Ved denne nedstengingen står vi overfor en helt annen utfordring enn vi gjorde ved den første. Vi vet at mange allerede har hatt en stor påkjenning. Nå fortsetter belastningen etter en periode hvor innbyggerne har kunnet være mer sosiale.

50 millioner

Oslo kommune kommer i begynnelsen av desember med en tilleggsbevilgning til neste års budsjetter i de ulike bydelene. Det dreier seg rundt regnet om 50 millioner kroner. Etter det Akersposten erfarer, er det ikke mange kronene som kommer til Ullern. Det er grunn til å tro at det dreier seg om rundt 350.000 kroner.

– Vi trenger å få overført flere millioner kroner, sier Pedersen. – Utfordringene neste år er store. Det er viktig å opprettholde et godt tjenestetilbud til innbyggerne fordi det kommer trolig til å bli senvirkninger av korona-nedstengningene. Folk blir syke av å være alene.



Ledelsen i Bydel Ullern er i full gang med å sy sammen neste års budsjett. Det er ingen lett oppgave når utgiftene øker og pengebingen minker i korona-tiden. Bydelen står overfor store nedskjæringer.

For få dager siden hadde ledelsen i bydelen samtaler om 2021-budsjettet. Det er en kamp om lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver.

– Vi vil selvsagt ivareta våre lovpålagte oppgaver, men vi kommer ikke til å slippe taket i det forebyggende arbeidet, sier Pedersen. Bydelen har i årevis opparbeidet gode forebyggende tiltak. Lederen av bydelsutvalget mener det er viktig å gjøre mer enn det lovpålagte.

– Det er viktig for å skape gode liv og gode nærmiljøer.

Meld deg som frivillig

– Jeg håper at folk vil melde seg som frivillig i disse tider, sier Pedersen. Bydelen vil trenge all den ekstra hjelpen den kan få. Mange kan hjelpe til i en tid hvor folk trenger noen å snakke med eller at en kan få en hjelpende hånd - eller en turvenn.

– Mener du at frivillige skal løse ensomhetsutfordringen?



– På ingen måte, men det er et viktig supplement. Frivillighet er et annet nettverk enn det det offentlige kan tilby. Vi må arbeide sammen.

I disse tider hvor mye stenges ned, er det kanskje noen som kan tenke seg å hjelpe til som frivillig i stedet for ikke å ha noe å stå opp til. Det å hjelpe andre, er god medisin for den hjelpende hånd.

Jo-jo-politikk

Samfunnet ble stengt – så åpnet – for så å bli stengt igjen. Samfunnet vil kanskje bli litt åpnet igjen nærmere jul, slik at vi kan samles igjen i adventstiden og i julen. Da er det mulig at herr og fru Korona også er med på festlighetene – og at det blir en ny nedstenging over nyttår.

- Er ikke dette jo-jo-politikk?



- Statsminister Erna Solberg sa at det vanskeligste er å åpne opp igjen, sier Pedersen og legger til at det å åpne er alltid er et dilemma. Det skal åpnes, men det kan skje for fort. Det er faren. Det skal tas hensyn til helse og økonomi. Hjulene må i gang igjen.

– Åpnet vi for fort? Er det derfor vi nå har bølge nummer to?



– Ikke godt å si. Åpning av samfunnet må skje i samarbeid med at befolkningen holder seg til smittevernreglene.

– Har folk gitt for mye blaffen?



– Vi vet at en del ikke har holdt seg til de råd og veiledninger som er gitt. Hvis vi ikke kommer oss godt gjennom høytiden som ligger foran oss, må vi nok innstille oss på ny nedstenging over nyttår, er jeg redd.

Nå vet vi

– Nå vet vi hvor fort det kan snu. Det må vi lære av. Alle må bidra, slik at vi ikke begynner 2021 med nedstenging. Den beste julegaven vi kan gi hverandre, er å stoppe viruset.

Mye av det folk har sett fram til i mørketida, er nå stengt – som for eksempel kirkekonsertene som samler mange i førjulstiden. Det er blitt en offentlig debatt om fastmonterte stoler og benker. Bare der det er fastmonterte stoler, får holde åpent. Fastmonterte benker er nei, nei.

– Hva synes du om denne debatten?



– Dette virker litt håpløst. Det viktige er at vi overholder avstanden i smittevernkravet. Ikke om en sitter på en fastmontert stol eller en fastmontert benk.

– Avgjørelsen er begrunnet i det smittefaglige.

– Det må være lov til å bruke hodet. Det må være avstanden som må være det viktige.

– Hva med løse stoler hvis avstanden følger smittevernskravene?



– Slik jeg ser det, må det være helt greit.

– Du ville ha åpnet opp for en del arrangementer i mørketiden hvis en klarer å innfri avstandskravene og de øvrige levereglene?

– Hadde jeg fått bestemme her, ville jeg gjort det. Slike sammenkomster er uhyre viktig for å bøte på ensomhet og isolasjon. Det hadde vært med på å skape en aktivitet i kontrollerte former. Det er akkurat det vi trenger i denne tiden før sola snur.



– Er det riktig å bøtelegge dem som bryter smittevernforskriftene?



– Ja, jeg mener det er helt riktig med en reaksjon når folk helt bevisst utsetter andre for sykdom, sier Carl Oscar Pedersen, men han vil ikke si noe om størrelsen på bøtene. Derimot mener han at det er egoistisk og hensynsløst at en med viten og vilje utsetter andre for sykdom og fare. At det kan skje i vanvare, må vi leve med.