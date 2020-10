– Jeg angrer ikke et sekund!

Han valgte å følge i sin fars fotspor. Lørdag 24. oktober er det 50 år siden Røa Optikk åpnet dørene første gang. Erik Kverntangen (57) gleder seg til fortsettelsen.

RØA: Da faren, Kristian Olav Kverntangen, åpnet butikken i 1970, var Erik bare syv år. Familien bodde i Landingsveien, og Hovseter-området besto fremdeles for det meste av jorder, husmannsplasser og små skogholt.

– Det var jo kjempefredelig der. Vi så bonden ute på jorden med hesten da vi gikk til og fra Voksen skole, sier Erik, som mimrer litt videre om oppveksten på Hovseter og senere på Ullerntoppen. Røa var der det meste skjedde.



– Det var litt annerledes her på Røa den gangen. Jeg husker vi handlet hos Randklev over der, sier han og nikker i retning av det som i dag er REMA 1000. – Der sto Moen og hadde ansvaret for ferskvaren, og fru Randklev sto mye i kiosken, sier han.

Noen år senere kom Samfunnshus Vest, og der var det fritidsklubb som var viktigst for Erik.

– Røaklubben ja. Det var på slutten av 70-tallet. Der spilte vi bordtennis og kurong, og det var en stor diskosal. Vi hadde til og med et band som spilte, de het Blacklights, sier han.

To steder på Røa

På oversiden av Griniveien i Røakrysset var det ganske annerledes enn i dag, med noen få butikker som utmerket seg. Som Irma-butikken, Samvirkelaget og Andresens Bank. Røa Optikk var nærmeste nabo til banken, og her var unge Erik stadig innom etter skoletid og fikk se optikeren i arbeid på nært hold.

– Det var en tøff etableringsfase for butikken, men den fikk mye faste kunder etter hvert. Jeg husker at mor hjalp mye til også, sier han.

I drøyt 11 år ble Kverntangen senior værende i lokalet på oversiden av krysset. Erik husker godt tidspunktet for når faren flyttet butikken ned til bygget med den karakteristiske blåfargen.



– Det var omtrent under VM på ski i 1982, sier han. Og 38 år senere er Røa Optikk akkurat på samme sted.

Droppet ut av Persbråten

– Når bestemte du deg for å gjøre som din far?

– Jeg begynte på Persbråten, men sluttet etter et år og jobbet litt, blant annet med flytting for Majortrans i Aslakveien. Jeg måtte finne ut hva jeg skulle gjøre.

– Men så sa din far…?



– Nei, det var aldri noe pushing i denne retningen fra ham, sier han kontant.

Noen lang karriere i flyttebransjen ble det altså ikke for unge Kverntangen. Han begynte i stedet i optikerlære hos Alf H. Lies optiske forretning i Teatergaten. Så kom han inn på Tinius Olsen-skolen på Kongsberg, en yrkesskole hvor han kunne lære mer om faget.



Det ble siden både svennebrev og mesterbrev, og han jobbet også flere år sammen med faren i butikken på Røa.

– Jeg overtok i 1997. Det passet egentlig fint. Far var blitt 67, og dataalderen hadde for alvor gjort sitt inntog.

Angrer ikke!

23 år senere angrer han ikke et sekund på verken valget av karrierevei eller at han overtok butikken faren hadde bygd opp.

– Nei, jeg trives veldig godt, sier han og understreker hvor viktig det er å ha gode kolleger. Torhild Woll Låte og Vicki Fürst Holtmoen er begge optikere og har vært der i rundt 30 år.



– Vi trives godt sammen ja. Vi må jo nesten det når vi har jobbet sammen så lenge. Det er utrolig hyggelig å gå på jobb.

Utvikling

Optikerfaget er mye av det samme som da faren startet opp butikken i 1970, men mye har også endret seg. Den største endringen er nok at optikerfaget har gått fra å være et rent håndverksfag til å bli et helsefag. Det er blitt mer klinisk, sier han. I praksis betydde det at Erik på et tidspunkt måtte videreutdanne seg.

– Det ble et høyere krav til hva vi måtte kunne for å ta synsundersøkelser, sier han.

– Og hva finner dere ut gjennom synsundersøkelsene? Hvilken vei går utviklingen?



– Det er dessverre en utvikling i mer nærsynthet, særlig hos barn. Vi merker også problemer med samsyn skaper trøbbel for flere, sier han og peker på den økende bruken av skjermer i alle aldre.



– Men det er vel forsåvidt en hyggelig utvikling for dere optikere?



– Hehe, du kan så si, sier han med et skjevt smil. – Men samtidig…

– Ja, jeg skjønner. Har dere noen gode råd til for eksempel foreldre med barn som sitter mye med skjerm?



– Følg godt med på symptomtene, som hodepine, barn som setter seg nærmere tv-skjermen, har lesevansker eller problemer med konsentrasjon. Det kan være synet, sier Erik.

– Og blant de voksne er det som alltid mange som blir langsynte?



– Ja, voksne tar jeg gjerne signalene selv, når de kommer i pluss-minus 45-årsalder og merker at de trenger stadig bedre lys og får stadig lengre armer…

Yrende Røa

Det er spennende tider på Røa, nå bare noen få uker før Røa Torg står ferdig med nye møteplasser og butikker. Som en av de nærmeste naboene til torget ser Erik Kverntangen frem til at byggeplassen forsvinner, og det igjen blir plass til folk og aktivitet. Og handel.

– Det blir helt fint at Røa nå får lov til å hvile litt mellom byggeprosjektene, i hvert fall i noen måneder, sier han. – Det blir deilig med en periode med mindre støy, støv, parkeringskaos, gjørme og bygging, sier han.

– Og dere trives fremdeles godt her i det blå bygget?



– Ja, vi vil gjerne fortsette å være her litt til. Så skjer det jo noe her etter hvert, sier han, vel vitende om at det er planer klare for et moderne bygg også på denne tomten.

Erik Kverntangen og hans to kolleger setter stor pris på å være en frittstående butikk, hvor de selv kan legge premissene.

– For oss som har vært så lenge i lokalmiljøet, er det veldig greit å være frittstående, sier Erik Kverntangen, som ser frem til mange flere år for Røa Optikk. De første 50 årene rundes altså lørdag 24. oktober.



