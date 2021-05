Jakten blir stadig mer populær

Stolpejakten

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.



Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.

Stolpejakten er et gratis tilbud. Kart og info vil være tilgjengelig flere steder i de ulike kommunene, samt her på hjemmesiden. Hovedkart med inntegnede stolper blir i en del kommuner distribuert til alle husstander.

Slik fungerer det:



1. Finn stolper

Det første du trenger for å være med på stolpejakten er kartet hvor stolpeplasseringene er markert. Kartet eksisterer i to versjoner: fysisk kartmappe eller elektronisk integrert i app. Kartbrosjyren er å finne gratis hos diverse utsalgssteder og institusjoner (dette varierer fra kommune til kommune). I en del kommuner blir kartmappene også distribuert til alle husstander. Stolpejakten-appen kan lastes ned gratis fra Google Play eller AppStore. Når kart er på plass er det bare å komme seg ut å finne stolper. Det er mange stolper å finne fordelt på fire ulike vanskelighetsgrader*, finner du alle?

Stolpene har følgende vanskelighetsgrader:



GRØNN – veldig enkel, kan nåes med sykkel og rullestol

BLÅ – enkel

RØD – medium

SVART – vanskelig

2. Registrer

Du velger selv hvor mange stolper du finner. Uansett, det er artig å ha oversikten over hvordan man ligger an! Dette gjøres ved å registrere stolpene, enten elektronisk med app eller via vår nettportal, eller manuelt ved å fylle inn direkte på kartet. For å registre elektronisk kreves en konto. Det kan du opprette her, og det er og vil alltid være gratis!

Hvordan foregår selve registreringen? Hver stolpe er påtrykt en kode og en QR-kode. For manuell registrering noteres koden rett på kartet, som senere sendes inn. For elektronisk registrering brukes enten Stolpejakten-appen for å scanne stolpenes QR-koder, eller innplotting av koden i din konto på denne siden (for å gjøre dette, logg inn i menyen til høyre). Så enkelt!

3. Vinn premier



Hver registrerte stolpe gir deg et lodd i trekningen av flotte premier fra våre samarbeidspartnere i ditt nærområde. Dine vinnersjanser øker altså med antallet reistrerte stolper. Ved å registrere stolpene elektronisk er du automatisk med i trekningen. Ved manuell registrering må kartet sendes inn til påtrykt adresse.

Alt av innhold og funksjonalitet er tilgjengelig etter du har registrert deg. For å laste ned kart og registrere stolper må du være innlogget.

Er det noe du ellers lurer på, kan du finne mange svar på hjelpsiden vår.

