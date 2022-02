- Bystyret har fattet et vedtak som tilsier at dette er et prioritert prosjekt

Byråd Sirin Stav (MDG) måtte svare på spørsmål om hvorfor Svenstuveien er nedprioritert tross bystyrevedtaket.

Publisert: 04.02.2022 kl 17:40

SVENSTUVEIEN: Under torsdagens møte i bystyrets miljø- og samferdselsutvalg ville Eirik Lae Solberg (H) vite om når bommen i Svenstuveien ville bli fjernet. Spørsmålet ble stilt til miljø- og samferdselsbyråd, Sirin Stav (MDG)

Les saken: Dette er sabotasje av bystyrets beslutning

Nådde ikke opp i proriteringen

Lae Solberg viste til bystyrets enstemmige vedtak 19. juni 2019 og at daværende byråd Arild Hermstad (MDG) gjorde en bestilling til Bymiljøetaten, som blant annet innebar kostnadsoverslag for fortau med fravik av gjeldende veinorm og at tiltaket skulle gjennomføres så rimelig og så raskt som mulig. Han viste til at det har gått tre år siden vedtaket og at barnas skolevei fremdeles er like farlig i området rundt Svenstuveien.

- Når blir bommen fjernet og vil byråden instruere Bymiljøetaten slik at dette skjer raskest mulig, spurte Lae Solberg.

Sirin Stav svarer i første omgang at hun ikke kan svare på når bommen blir fjernet. Det skal anlegges fortau før bommen fjernes.

- Det forutsetter egne midler og Svenstuveien har så langt ikke nådd opp i prioriteringene, sa Stav og pekte på at forprosjekt, byggeplan og gjennomføring ville komme på om lag 12 millioner kroner.

- Det kan ikke dekkes innenfor rammene uten at det settes av en pott til det.

Dalsveien i stedet

Akersposten skrev om Dalsveien som fikk fortau og utvidelse av fortau, som ble finansiert gjennom restmidler som Bymiljøetaten fant i eget budsjett i 2021 og det etter at Svenstuveien hadde blitt fjernet fra budsjettet for 2021.

Les saken: Hvorfor ble Dalsveien prioritert og Svenstuveien kastet ut?

Stav pekte på at oppgraderingen av Dalsveien var finansiert gjennom en trafikksikkerhetspott, med formål å finansiere trafikksikkerhet som helhet i byen og at omstendighetene gjorde at tiltaket kunne gjøres raskt og medførte økt trafikksikkerhet i området.

Lae Solberg repliserte at diskusjonen om vedtaket i bystyret er et godt trafikksikkerhetstiltak eller ikke er avsluttet med bystyrets enstemmige vedtak, som også Hermstad gikk inn for.

- Bymiljøetaten kan gjerne mene noe om dette, men det er politikerne som fatter vedtak. Bystyret har fattet et vedtak som tilsier at dette er et prioritert prosjekt. Da kan ikke Bymiljøetaten på egen hånd gjøre andre trafikkmessige vurderinger med hensyn til trafikksikkerhet, enn det bystyret har fattet gjennom sitt vedtak.

Han pekte på prioriteringen og arbeidet gjort i Dalsveien.

- Det Bymiljøetaten har gjort er å sabotere et bystyrevedtak i beste fall trenere det, fordi de har et annet prosjekt som de heller vil gjennomføre.

Vil byråden prioritere Sventuveien?

Han stilte på nytt spørsmålet om byrådet hadde til hensikt å prioritere Svenstuveien i henhold til bystyrevedtaket.

Sirin Stav pekte på at bystyret ikke har bevilget penger til prosjektet i Svenstuveien spesifikt. Hun viste igjen til at prosjektet i Dalsveien kunne raskt gjennomføres, blant annet på grunn av det ble vurdert som et viktig tiltak som ikke krevdes mye prosjektering i forkant. Hun mente at omdisponering av midler fra Dalsveien til Svenstuveien i 2021 ikke ville være mulig, på grunn av byggeplan og prosjektering med en byggeperiode på fem måneder.

Lae Solberg pekte så på at bystyret ikke eksplisitt har vedtatt å bevilge penger til Dalsveien.

- Her hadde man penger til overs og prioriterte det prosjektet. Byråd Hermstad var klar på at etaten skulle starte forbedrende arbeid i Svenstuveien allerede i juni 2019. Vi syntes alle at dette var et godt trafikksikringstiltak med en arbeidsordre til byrådet og Bymiljøetaten. Mitt spørsmål er hvordan vil byråden følge opp dette og sørge for at midler ikke blir kanalisert til andre prosjekter, som bystyret ikke har prioritert.

Sirin Stav viste igjen til trafikksikkerhetspotten som Bymiljøetaten disponerte til tiltak som etaten mener er hensiktsmessig å prioritere for å øke trafikksikkerheten helhetlig i byen. Hun sa videre at i og med at Bymiljøetaten mente at Svenstuveien ikke hørte innunder denne kategorien, så må det settes av egne midler til dette prosjektet og at det er bystyrets oppgave.

- Det må da prioriteres i ordinær budsjettprosess med egne midler, men innenfor den potten som BYM disponerer til tiltak som de mener er viktig for å øke trafikksikkerheten, så er ikke det riktig sted. Det er en annen kategori. Det er ønske om å gjøre tiltak her og da kreves det avbøtende tiltak for at det skal være trafikksikkerhetsmessig forsvarlig. Da må det settes av midler til det prosjektet.

Ordstyrer ba så om at man måtte gå videre i programmet.