«Ja til roterende restaurant på Tryvann»

Publisert: 30.10.2020 kl 11:39

Tryvann har lenge vært et levende sted, spesielt om vinteren, med tusener av Oslo-borgere som står på ski med familier og venner. Med en roterende restaurant på toppen av et splitter nytt tårn på Tryvann vil man få en spennende attraksjon, som vil øke antallet besøkende, og skape en fantastisk opplevelse med utsikt over hovedstaden. Oslo Frp sier ja til roterende restaurant på toppen av Tryvannstårnet.



Oslo-borgere elsker å stå på ski og nyte en tur i skog og mark. Dessverre er et av byens mest populære områder for friluftsliv, vanskelig å komme seg til. Med T-banestasjon til Tryvann vil enda flere kunne nyte godt av det området har å by på. I tillegg vil en roterende restaurant, bygget av private på toppen av et nytt tårn, skape en uforglemmelig opplevelse med panoramautsikt utover hovedstaden.

Tilbudet vil komme godt til folk som ønsker seg middag etter en dag i skibakken, de som har gått en tur i marka, men også Oslo-borgere og turister som bare vil nyte en restaurant med uslåelig utsikt.

Prislappen for en ny T-banestasjon er på anslagsvis 300 millioner kroner. Dette kan man fint ta seg råd til etter pandemien når økonomien stabiliseres, og om man nedprioriterer utekontorer, PR-rådgivere, kjøp av velfungerende private barnehager og kutter i det massive budsjettet på sykkelveier som ligger på nesten 14 milliarder kroner. Fremskrittspartiet vil heller fokusere midlene på spennende og originale tilbud som kan komme hele byen til gode.

Det er på høy tid å gi et løft til området. Med en roterende restaurant som attraksjon, og en forlengelse av Holmenkollbanen til Tryvann, vil man legge til rette for et helt unikt utsiktspunkt, som vil tiltrekke seg både turister og byens befolkning. Oslo FrP sier ja til roterende restaurant på toppen av Tryvanns tårnet.

Adrian Smith-Stenberg

Ungdomskandidat til stortingslisten til FrP i Oslo