Foto-Gunnar. Gunnar på CC Vest. En legende. En institusjon. Det er ikke sikkert Gunnar Cedergren er enig i alle karakteristikker av seg selv – men faktum er i alle fall at svært få har fulgt utviklingen på CC Vest tettere ham. Han har nemlig vært her siden åpningen i 1989. Noe han er alene om ved siden av Nina Jamessen i frisørsalongen Scirocco.

LILLEAKER: CC Vest har vært i en nesten uavbrutt utvikling siden åpningen i 1989. Gunnar Cedergren har vært med hele veien, og det i en bransje som har vært gjennom en revolusjon. Det er ingen selvfølge at hans blide åsyn fortsatt er å se i EliteFoto i «hovedgaten» på senteret.

– Ja, det har vært turbulent, medgir Cedergren. Og legger til: – Uten CC Vest er det vel ikke sikkert jeg hadde vært i foto-bransjen i dag.

Han begynte som rørlegger, men hoppet av og satset – ved en tilfeldighet – på fotobransjen midt på 1980-tallet. Han var med å utvikle kjeden MotoFoto, som etablerte seg på CC Vest.

– Tiden fra midt på 90-tallet til århundreskiftet var gullperioden. Vi tjente gode penger, og det ble satset stort. Så kom krakket. Den digitale revolusjonen slo inn over oss som en tsunami. I løpet av kort tid forsvant 400 av 500 fotobutikker i Norge, og det gjorde også MotoFoto etter hvert, sier Cedergren.



I dag står det Elitefoto over inngangen til hans butikk, en kjede som opprinnelig var mest å se i distrikts-Norge – og titter man inn ser man raskt at dette er blitt noe mer enn bare fotobutikk.

– Vi måtte omstille oss og forholde oss til en ny tid. Nå selger vi mye fotorammer, og det morsomme er at foto-kopier er tilbake for fullt. Ungdommen synes også det er artig med engangs- og polaroidkameraer. Papirbilder i alle varianter går det mye av – for eksempel remser med småbilder, som er blitt svært populært.

– I tillegg satser vi stort på takkekort, bryllupsinvitasjoner med bilde og trykk, og så videre, sier Cedergren.

Og om man trodde at det gamle fotoalbumet var historie, så tar man feil. Foto-veteranen forteller at de har hatt 80 prosent økning i album-salg de siste par årene.

Om CC Vest sier han: – Det er et strålende sted å være i. Her har man vært flinke til å utvikle senteret, noe vi som en liten bransjebutikk på 82 kvm nyter godt av. Vi har i tillegg en utmerket beliggenhet med plass i nærheten av hovedinngangen, avslutter veteranen på CC Vest.

Tallenes tale bekrefter dette: I 1989 var det 21 butikker på CC Vest. Nå er det blitt 90. Omsetningen i 1989 var 55 millioner. Nå er den på godt over 2 milliarder.



Mange har kommet etter foto-Gunnar. Og gått. Kundene merker seg at butikker av og til forsvinner, og nye kommer.

Papirbildene er tilbake igjen - og fotobutikken til Gunnar som har holdt til på CC Vest i 31 år, tilbyr alt fra digital bistand til takkekort og bryllupsinvitasjoner på papir.

Solid økning i år

Senterleder Celine Waldjak forteller til Akersposten: – Det har vært og er utfordrende tider, derfor gleder vi oss stort over at nye butikkdrivere ønsker å etablere seg på CC Vest. Akershusgruppens nye restaurantkonsept, Flat Bread factory, åpnet dørene for kort tid siden, og det samme gjelder Vita (kosmetikk), Oslo Raw (spisested) og Gusto (interiør).

– Så langt i år har CC Vest en omsetningsvekst på 11,4 prosent. Grunnene til denne sterke utviklingen er mange. For det første har vi gjennom de siste par årene jobbet aktivt for å sikre en tidsriktig butikkmiks som gjøres ut i fra endringer i markedet og det vi identifiserer av kundebehov. CC Vest har nå et knippe med sterke konsepter og flinke butikkdrivere, hvilket har bidratt til at vi så langt har stått støtt selv i en ny pandemihverdag, sier hun.

– Videre ble også fellesarealene oppgradert i fjor sommer, for at det skal være både mer inspirerende og triveligere å besøke senteret. Samlet sett opplever vi at dette har gitt senteret en ny giv, og at det verdsettes av våre kunder, sier Waldjak.



– 2019 ble avsluttet med en solid fremgang på nærmere 3 prosent, og den samme utviklingen så vi på starten av året også. Det er klart at når Covid-19 traff oss i mars, fikk vi et fall i både besøkstall og omsetning, og noen av senterets aktører har vært, og er fremdeles, sterkt utfordret med de innførte smittevernrestriksjonene. Vi har likevel klart oss langt bedre enn snittet i bransjen, og nå har senteret altså et forsprang på fjoråret på hele 11,4 %, avslutter senterlederen.