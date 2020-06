Når skistjernen Astrid Uhrenholdt Jacobsen nå har lagt huset sitt på Ris ut for salg, er hun litt vemodig. – Kanskje jeg kommer til å angre meg, smiler hun.

RIS: – Du skal vel ikke flytte helt ut av området, Astrid?

– Neida, sier langrennsløperen som denne våren kunne fortelle at hun har lagt konkurranseskiene på hylla og satser fullt på å avslutte medisinstudiene med stil.

– Vi skal flytte til Midtstuen.

Sentimentalt forhold

Huset som nå legges ut for salg i Jegerveien på Ris, er ikke så stort, men det er trivelig.

– Da jeg kjøpte det i 2012, var det ikke i så god stand. Men nå føler jeg at det er blitt en oase, både med hjelp av mye egeninnsats og profesjonelle. Nå er alt på stell her, sier hun.



– Det er typisk at akkurat da finner man ut at man skal videre.

På Facebook beskriver hun det som «nabolagets koseligste hus». – Jeg pleier å si til folk som ikke har vært her før at de skal kjøre til de ser et «Hans og Grete-hus» på venstre side. Da finner de alltid frem.

– Jeg innrømmer at jeg har fått et sentimentalt forhold til huset. Jeg har jo bodd i det i mesteparten av mitt voksne liv. Nå håper jeg det blir kjøpt av noen som ønsker å ta godt vare på det.

Ekstra spesiell vår

Denne våren har vært spesiell for oss alle, og for Hemings store langrennsløper har våren i tillegg inneholdt den store overgangen det er å gå fra å være toppidrettsutøver til å satse fulltid på medisin.

– Du har ikke angret på at du la opp?



– Nei, ikke foreløpig. Men det har jo også vært en veldig spesiell periode. Jeg har vært i praksis og har hatt meningsfulle dager, langt mer enn jeg hadde som idrettsutøver, sier Uhrenholdt Jacobsen. – Min vei er nå rimelig lagt fremover med noe som er spennende.



– Men når idretten kommer ordentlig opp igjen, kommer jeg sikkert til å savne det litt.

– Kanskje det blir comeback om et par år på et langløplag?

– Hehe, nei, da er det større sjanse for at jeg kommer til å gå NM-stafett for Heming, sier hun.

Lang vei til skiløypene vil hun uansett ikke ha etter flyttingen heller. På Midtstuen vil det på snørike dager være mulig nærmest å ta på seg skiene rett utenfor døren og legge innover i marka hun kjenner så godt fra før.

– Da må jeg gjøre som folk flest, gå på ski når jeg mulighet på fritiden, sier hun.

Men aller først er den tidligere mesteren spent på hvordan det går med hussalget og visningene førstkommende søndag og mandag.



