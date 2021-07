– Innerst inne hadde jeg et lite håp

– Han er utvilsomt et av de største talentene jeg har vært borti her i Ullern, sier sportslig ansvarlig, Johan Egil Rudi om Jacob Francke (15), som snart møter på landslagssamling.

Publisert: 11.07.2021 kl 10:55

ULLERN: Ullern IF jobber godt med sine unge fotballtalenter. Det gir resultater. Et nytt og hett skudd på stammen er 15 år gamle Jacob Francke. Hans talent, hardt arbeid og god coaching fra Ullerns trenere ble nylig belønnet med en plass i det norske G-15 landslaget. 2. august møter han til samling med Norges 22 beste 15-åringer.

Jacob selv er en svært nøktern gutt med sine talentfulle fotbalbein godt plantet på bakken. Å bli tatt ut på landslaget kom noe overraskende på ham.



– Ja, det må jeg si, selv om jeg må innrømme at jeg innerst inne hadde et lite håp om å bli tatt ut. Jeg var jo på Equinors talentleir i fjor sommer, og siden den gang har utviklingen vært veldig god. Jeg er guttespiller, men har trent og spilt med juniorlaget til Ullern. Det er klart at det har vært en styrke for meg og min utvikling som spiller.

Het i Lisboa

– Og så hadde du et godt opphold i Portugal?



– Ja, jeg fikk et opphold hos den portugisiske klubben Sporting gjennom NF Academy, som rekrutterer skandinaviske spillere til den klubben. Det var et veldig fint opphold, hvor jeg syntes selv jeg klarte meg bra. I et hvert fall har det etterpå kommet henvendelse fra dem om at de ønsker meg ned igjen – muligens for en kontrakt.

– Så snart blir det Sporting i Portugal for deg?



– Nei, det tror jeg ikke. Jeg ønsker ikke å kaste meg ut i noe slikt i en alder av 15 år. Jeg ser for meg å bli i Ullern, og mitt nærmeste mål er å spille meg til en plass på A-laget. Men selv det vil ta tid. Fysisk er jeg ikke klar for det som en forsvarsspiller, så her gjelder det å ha tålmodighet og bygge sten på sten, sier Jacob som har spilt både midtstopper og venstreback, og håper og regner med at posisjonen på landslaget blir venstreback.

Jacob er den eneste av de 22 landslagsinnkalte som kommer fra en 3. divisjonsklubb. Om dette sier Jacob: – Det betyr lite. På ungdomsnivå er det mange yngre lag med et A-lag i 3. divisjon for eksempel, som er fullt på høyde med et gutte- eller juniorlag fra en tippeliga-klubb .



Skryter av trenerne

Jacob har gått alle gradene i Ullern, og er svært godt fornøyd med klubbens trenere.

– Klubben har utdannete trenere, som er flinke til å utvikle og se de beste i tillegg til det arbeidet de generelt gjør for alle som begynner med fotball. For mitt vedkommende vil jeg gjerne takke Johan Egil Rudi, som har brukt mye av sin tid på meg. Han har hjulpet meg med alt fra gode råd og styrke til video – og alle andre små og store detaljer som er viktig for en ung spiller.

– Har det vært interesse fra andre klubber?



– Jeg har hørt rykter om det, men uansett er det ikke aktuelt for meg. Som sagt ønsker jeg å være i Ullern noen år til – så får vi se hva som skjer, avslutter den reflekterte 15-åringen til Akersposten.

– Han er en mangelvare

Sportslig ansvarlig for ungdomsfotballen i Ullern, Johan Egil Rudi, sier dette om Jacob Francke:

– Han er utvilsomt et av de største talentene jeg har vært borti her i Ullern. Han er unik på en del punkter. Han er moden for sin alder, han er ydmyk og virkelig «ned på jorda». Og så er han venstrebent stopper. Akkurat det siste er ofte mangelvare i fotballen, sier Rudi, som legger til:



– Og så er Jacob villig til å legge ned mye arbeid for å utvikle seg. Han er en spiler som raskt tar nye nivåer, og det er jo en svært god egenskap. I tillegg er han «coachable», det vil si at han tar raskt til seg det han blir fortalt og instruert, sier Rudi.

– Akkurat de siste par ukene har det for øvrig skjedd mye for ham. Han ble innkalt til landslagssamling, han har fått sin debut på A-laget (treningskamp mot Follo) og han er ønsket av Sporting, avslutter Rudi.

Ikke den første

Jacob er ikke den første fra Ullern, som de siste årene har fostret landslagsspillere. Den forrige var Felix Horn Myhre som Ullern-spiller spilte både på G15-, G16- og G17-landslagene i perioden 2014 til 2016, før han i 2017 ble solgt til Vålerenga. Han har siden spilt også for Bodø/Glimt, og har nå tegnet kontrakt med Brann.

Et annet stort talent som kom opp gjennom Ullerns ungdomssatsing var Erling Knudtzon. Men han spilte for yngre landslag først etter at han ble solgt fra Ullern til Lyn i 2007, den gang Lyn var en eliteserieklubb. I dag spiller Knudtzon for Molde etter også å ha spilt for Lillestrøm.



Keeperen Lars Kvarekvål fikk også landskamper i aldersbestemte klasser. Han forlot Ullern til fordel for Stabæk i 2015, spilte senere for Florø og er nå i Skeid.

For to år siden var det nok en lovende keeper som gikk fra Ullern til eliteserien: Jonas Vatne Brauti gikk samme ved som Kvarekvål, til Stabæk.

Til toppklubb?

Hvor Jacob Francke etter hvert ender, er vanskelig å si, men fortsetter han utviklingen er det vel en stor mulighet for at han en dag sier farvel til Ullern til fordel for en toppklubb i Norge.

Eller kanskje Portugal? Drømmeklubben hans er forøvrig Liverpool. For Jacob som for tusenvis av andre unge talenter. Så gjenstår det å se hvor kombinasjonen av talent og hardt arbeid tar unggutten videre.