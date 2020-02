Det var en imøtekommende byrådsleder som uttalte seg da byrådet fikk ramsalt kritikk for manglende informasjon og behandling av vannverksaken.

BYSTYRET: I bystyrets spørretime onsdag 26. februar kom vannbehandlingsanlegget og konsekvensene for barnehagen på Sollerudstranda opp.

I forbindelse med vannbehandlingsanlegget på Huseby ble det blant annet reist kritiske spørsmål til byrådet vedrørende manglende erstatningslokaler for Sollerudstranda barnehage, som risikerer å måtte nedlegge driften. Søknadsfristen for barnehageopptaket er 1. mars.

Byråd Hanna E. Marcussen kunne ikke på stående fot svare på utviklingen i saken med hensyn til erstatningslokaler, men skulle komme tilbake med en skriftlig redegjørelse så raskt som mulig.

– Skandaløs behandling

I oppfølging av spørsmålene knyttet til barnehagen, tok representanten Elin Horn Galtung (H) ordet og bemerket at ifølge media så har saken med ny vannforsyning til Oslo vært preget av "skandaløs behandling" med en rekke konsekvenser og usikkerhet knyttet til alt fra Sollerudstranda, barnehage og konsekvenser for skolebarn.

- Jeg ber om at byråden gjør sitt beste slik at kommunen fremtrer på en helt annen måte enn man har gjort hittil, for alle dem som er rammet i denne vannverkssaken, sa Galtung.

Ikke perfekt utført

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var imøtekommende på dette punktet.

- Jeg tror vi skal ta det til oss. Det er et av de aller største investeringsprosjektene som Oslo kommune står bak. Det er ingen tvil om at ikke alt har vært perfekt utført. Det er et enormt informasjonsbehov. Mange er berørt. Flere etater er inne, og jeg er enig med representanten i at her må vi gå gjennom alle våre rutiner på en klok og god måte sånn at de berørte føler seg sett på en annen måte enn det de har blitt så langt. Så, jeg må understreke at det er komplisert, og noen vil nødvendigvis bli forulempet, ikke minst fordi man her flytter enorme mengder med masse i områder hvor mennesker bor, og det må vi gjøre på en best mulig måte. Derfor er det et stort informasjonsbehov. Og der tror jeg representanten har gode poenger, som vi skal merke oss, sa Johansen.

