Ingen tvil, de er best i Oslo!

Etter en svak kamp forrige helg tettet Aker topphåndball igjen bakover og knuste Oppsal 25-18 i Oslo-oppgjøret i Bygdøhus Flerbrukshall lørdag.

Publisert: 08.02.2020 kl 22:40

BYGDØY/ULLERN:: – Vi var bare skikkelig giret og hadde en god kampplan som vi klarte å følge. Og når alle har det tenningsnivået fra start, så smitter det jo over, sier Karoline Borg i Aker TH, som er håndballaget til Ullern IF i kvinnenes øverste divisjon.

Med seks scoringer på elleve skudd ble 29-åringen fortjent kåret til Akers beste spiller mot klubben hun spilte for fra 2016 til 2018.

– Det var gøy at det løsnet litt fremover. Alle er med og da er det dritgøy å spille. Alle var veldig revansjelystne i dag, det skal sies. Vi var veldig giret på å ta de to poengene, sier Borg.



En som synes det var gøy å se høyrebacken i det drivet var Aker-trener Henrik Wilhelmsen.

– Karoline Borg er ordentlig tøff på mål i dag. Hun viser at hun er en ordentlig duell-sterk spiller med nesen mot mål og det er ordentlig gøy å se. Jeg synes det er mange som står frem i dag og vi viser at vi er et ordentlig godt kollektiv i dag. Og så er det morsomt å vise at man er best i by'n, smiler Wilhelmsen.

Bommet på syv av ni skudd

Men Akers angrepsspill var preget mye slurv de ni første minuttene med syv bom på de ni første skuddene.

Det er selvfølgelig alt for mye i eliteserien.

– Jeg synes vi starter meget bra. Vi spiller dem jo ut, men vi brenner jo på syvmetere og fra seks-meter. Men jeg synes vi treffer bra i forhold til det kollektive. Vi klarer bare ikke å sette ballen i mål i starten, sier Wilhelmsen.



Bakover derimot var Aker aggressive og gode foran Vilde Johansen mellom stengene.

– Det var et meget solid forsvar. Vi henger ordentlig godt sammen som et lag bakover. Vilde stod bra, så jeg synes vi gjennomfører en kollektiv meget god kamp, sier Wilhelmsen.

Oppsal ledet 5-4 før Aker fikk tak på skuddene - og snudde 14-9 til pause.

– Jeg tror det bare handlet om å være litt mer rettvendt mot mål og skyte litt smartere. Det ble sikkert litt overtenning i starten. Alle skjøt litt for fort, ler Borg.



Etter hvilen gikk Aker på seks feil de ti første minuttene, men med et godt forsvar og en god Johansen helt bakerst kom Oppsal aldri nærmere enn 17-13.

– Det er litt rusk i den perioden der, men så synes jeg at vi kommer oss raskt inn i det. Jeg synes vi gjennomfører en meget god håndballkamp, sier Wilhelmsen.

Elleve minutter ut i omgangen økte Marielle Martinsen til 18-13 - og det klarte Oppsal aldri å svare på.

– I dag gir vi oss bare ikke, for vi vet at vi spiller bra. Det er skytingen det står på, så vi bare ble enige om at vi bare ikke må gi oss. Vi må fortsette å gjøre det vi gjør og bare skyte smartere. Det var det som funket, sier Borg.

Til slutt vant Aker 25-18.

– Det er helt greit. Det er vi fornøyd med, sier Borg.

Topp seks i Rema 1000-ligaen

– Nå står vi med sytten poeng og det skal man være strålende fornøyde med, sier Wilhelmsen.

– Dere har overrasket litt?



– Folk rundt mener det. Vi er jo fornøyde med det vi har prestert selv og vi hadde jo troen på at vi skulle prestere bra før sesongen. Men det er klart at å ligge på en sjetteplass er vel litt både hva vi selv og folk rundt trodde, det er det jo, sier Wilhelmsen.

Litt kred gir han også samarbeidet med OIS (Oslo Idrettssenter).

– Jeg skal skryte av det fysiske opplegget vårt. Samarbeidet vårt med OIS og Even Ramsdal gjør at vi holder et godt tempo og at vi orker å løpe 2x30 minutter. Det kan du få med, sier Wilhelmsen.