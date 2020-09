Ingen stopp på ulovlig felling av trær

Som Akersposten har skrevet gjentatt ganger. Eplehageutbyggerne bryr seg lite om vernebestemmelsene i småhusplanen.

Publisert: 21.09.2020 kl 14:16

RØA: Denne gangen gjelder det Melumveien 81 på Røa, hvor utbygger har kjøpt opp denne eiendommen samt naboeiendommen Melumveien 83. Naboene reagerte på felling av trær, som de mente ble gjort uten tillatelse og varslet Plan- og bygningsetaten (PBE).

Les også: Oppskriften på å felle trær på naboens tomt

Ulovlig og kalkulert

I dette tilfellet kom etaten på befaring og konstaterte at fellingen av to større trær var ulovlig. I småhusplanen, som er gjeldende regulering i området, er det etablert generelt vern av større trær med en stammeomkrets på over 90 centimeter, målt en meter over bakken. Et av trærne hadde en omkrets på over 2 meter.

Etaten skriver:

Begge trærne var av en slik størrelse at de var vernet etter bestemmelsene i småhusplanen. Fellingen ble utført uten nødvendig tillatelse og forholdet er således ulovlig.

I tillegg viser etaten til at utbygger har vært i søkelyset i flere sammenhenger i forbindelse med ulovlig trefelling, hvor de to eierne av selskapet har vært involvert.

PBE skriver også:

Fremgangsmåten her oppfattes som kalkulert og med en bevissthet om at det var ulovlig å felle trærne. Trefellingen synes også å ha vært forbundet med høy risiko/fare for skader både på person og eiendom. Det største treet var for eksempel plassert nære bebyggelse og ble felt på veldig kort tid, cirka 8 minutter.

Saken fortsetter under bildet

TOMTENE: To av de store trærne på tomten til venstre er fjernet (Melumveien 81), mens plan- og bygningsetaten har registrert fire trær som kommer inn under vernebestemmelsene på tomten til høyre (Melumveien 83). Google Maps

Søker skjulte informasjon

Etaten reagerer også på arkitektkontoret, som har søkt rammetillatelse på vegne av utbygger for å bygge tre nye eneboliger på de to tomtene. I forbindelse med rammetillatelsen skal det opplyses om landskap og vegetasjon og i hvilken grad dette legger føringer for plassering av ny bebyggelse. I den anledning skriver arkitekten:

Endel buskas og frukttrær må fjernes i forbindelse med prosjektet. Disse har stammeomkrets godt under 90 cm målt 1 meter over bakken.

Dette er ikke i samsvar med virkeligheten, da det er flere trær på de to tomtene som kommer innunder vernebestemmelsen. I tillegg er ikke trærne tegnet inn på utomhusplanen som søker har sendt inn.

Vil ha reaksjon

Etter dette tok også etaten befaring i Melumveien 83, hvor de fant fire trær som kommer inn under vernebestemmelsen og som ikke var registrert i søknaden. Disse ble tegnet inn på eget kart av PBE.

Naboer mener at dette er en ulovlighet av en slik karakter at det må komme en sterk reaksjon fra Plan- og bygningsetaten, eventuell politianmeldelse. En nabo skriver:

Det kan virke som det er et system / kalkulert fremgangsmåte i hvordan nevnte utbyggere utfører ulovligheter gang på gang, samtidig kan det se ut som om det er en systemsvikt i PBE på hvordan de håndterer slike saker. Utbyggere ser ut til å kalkulere i PBE sin manglende evne til å iverksette tilstrekkelige tiltak. Setter eventuell systemsvikt i PBE, PBE i en situasjon hvor PBE misligholder sine forpliktelser ovenfor den fornærmede part?

Følg Akersposten på Facebook