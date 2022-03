Ingen russere eller hviterussere får konkurrere i Kollen

Norges Skiforbund kommer til å arrangere renn i Drammen, Holmenkollen, Kvitfjell og Lillehammer uten russere og hviterussere på startstreken.

HOLMENKOLLEN: Det opplyser forbundet i en pressemelding. Norges Skiforbund har stått fast på at man ikke ønsker russisk eller hviterussisk deltakelse som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte mandag at de ikke vil nekte noen løpere deltakelse på bakgrunn av nasjonalitet. Det finner ikke Norges Skiforbund seg i.

– Vi hadde håpet at FIS skulle komme til den avgjørelsen på vegne av hele skisporten, men nå kan ikke Skiforbundet vente lenger. Skistyret har derfor i dag tidlig besluttet å meddele FIS at russiske og hviterussiske utøvere ikke får starte i konkurranser i Norge, sier skipresident Erik Røste.

Fire idretter

Det skal gås langrennssprint i Drammen torsdag og tremil og femmil i Holmenkollen til helgen. Dessuten er det hopprenn på Lillehammer allerede onsdag før de forflytter seg til Oslo. Alpinistene skal konkurrere i Kvitfjell, mens det er kombinertrenn både fredag, lørdag og søndag i Holmenkollen.

FIS har en mulighet til å frata rennene verdenscupstatus, men har så langt ikke uttalt seg om det norske skiforbundets avgjørelse.

Presset mot det internasjonale forbundet har vært stort det siste døgnet, særlig etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) mandag ettermiddag anbefalte utestengelse av Russland og Hviterussland fra alle internasjonale idrettskonkurranser.

Press

Det samme har vært holdningen til flere toneangivende skiforbund. Forbundene i Norge, Sverige og Finland sendte mandag et felles brev til FIS-ledelsen, der det sterkt ble oppfordret til at skitoppene følger opp vedtaket fra IOC.

Samtidig la idrettspresident Berit Kjøll ytterligere press på FIS-toppene. Overfor NTB var hun klar på at det forventes at alle internasjonale særforbund «raskt fatter nødvendige vedtak som sørger for at utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte fra Russland og Hviterussland ikke får anledning til å delta i internasjonal idrett».

– Dette haster spesielt for de internasjonale særforbund som planlegger gjennomføring av internasjonale idrettskonkurranser i Norge de neste ukene, sa Kjøll til NTB.

