Ingen nye tiltak i denne veien

OSLO: Akersposten skrev om forholdene i Charlotte Andersens vei, hvor nabolaget ber om flere tiltak enn bare parkering forbudt på den ene siden, for å bedre forholdene i en vei med mange skolebarn. Etter at Svalbardveien fikk innkjøring forbudt fra Sørkedalsveien og nabogatene fikk parkering forbudt, mener nabolaget at en stor del av gjennomgangstrafikken og fremmedparkering har økt i den fortausløse veien. I saken ber nabolaget om vurdering av nye parkeringsbestemmelser, beboerparkering, redusert biltrafikk inn i området, enveiskjøring, fartshumper eller fortau.

Les saken: - Dette er helt uholdbart

Vi spurte Bymiljøetaten om følgende:

– Vil Bymiljøetaten iverksette flere tiltak for å trygge skoleveien? Politiet har blant annet bedt om at etaten foretar en ny befaring/vurdering i vintermånedene. Er dette gjort?

Bymiljøetaten svarer ved Line Thams Reiersen, kommunikasjonsavdelingen i Bymiljøetaten:

Bymiljøetaten har vært på to befaringer i området. Under befaringene ble det ikke observert fremkommelighetsproblemer eller tilfeller som av trafikksikkerhetsmessige årsaker gir grunnlag for å endre reguleringen i Charlotte Andersens vei. Ved enveisregulering av en vei må man ta hensyn til flere forhold. Den trafikken som i dag går i veien må finne nye ruter. Dette fører til økt trafikk i omkringliggende veinett, samt økte kjørelengder. En enveisregulering av Charlotte Andersens vei vil også medføre høyere fartsnivå fordi tilgjengelig veibredde øker. Økt hastighet øker risikoen for ulykker. Et trangt gateløp med parkerte biler er således hastighetsregulerende i seg selv. Det er ikke noe krav til at to biler skal kunne passere hverandre uhindret på en slik vei. Vi mener derfor at å enveisregulere veien ikke vil bedre trafikksikkerheten.

Vi har innført parkeringsforbud på én side av veien i deler av Charlotte Andersens vei mellom Tuengveien-Tuengen allé, og mellom Svalbardveien-Tuengveien. Lovlig parkerte biler i gaten anses som et naturlig fartsreduserende tiltak som er viktig i et boligområde hvor myke trafikanter ferdes. Alle som parkerer har et ansvar for å påse at de ikke er til hinder for annen trafikk og at trafikkreglene blir fulgt. Er det noen kjøretøy som står i strid med trafikkregler eller til hinder for trafikken kan det meldes til vår døgnåpne vaktsentral på telefon 23 48 21 50 eller e-post: vaktsentralen@bym.oslo.kommune.no. Det er bydelsutvalgene i bydelene som beslutter om bydelen skal ha beboerparkering og i hvilke gater.

I en boligvei vil det være noe snø på vinteren. Vi har dessverre ikke mulighet til å kjøre bort all snøen som faller, og vi er nødt til å prioritere veier som er hovedveier og kollektivtraseer. Ved mye snø og liten plass til brøytekanter, vurderer vi om det er behov for fresing eller bortkjøring av snøen for å holde veinettet åpent. Dette kommer an på hvor mye snø som kommer til vinteren. Med parkering på én side i stedet for begge sider av veien, vil dette gi bredere plass til brøytekanter på den ene siden av veien, og veien vil ikke like fort bli tettet igjen med brøytekanter. Vi forventer at forholdene på vinteren vil bli bedre i Charlotte Andersens vei fremover.

Mangelfull brøyting kan meldes inn til oss på bymelding.no, da går meldingen direkte til entreprenør som raskt kan gjøre en vurdering av situasjonen og eventuelt utbedre.