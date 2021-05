– Ingen må føle at de skal overta velferdsstatens oppgaver

– Vi klarer oss ikke uten frivillighet, men det offentlige må være bærebjelken i velferdsstaten, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen i Bydel Ullern.

Publisert: 21.05.2021 kl 08:20

BYDEL ULLERN: – De offentlige tjenestene er selve grunnmuren, fortsetter Pedersen. Han er glad for alt det folk gjør for andre mennesker.

– I disse koronatider har det vært helt nødvendig at vi har stått sammen og hjulpet hverandre. Heldigvis er det slik at de fleste av oss ønsker å hjelpe andre hvis vi det er behov for det og hvis en kan.

– Det kan synes som om regjeringen ønsker at flest mulig eldre skal bidra som frivillig for å hjelpe flest mulig andre eldre. Da er det penger å spare for det offentlige. Kan vi ha det slik?



– Nei, slik verken kan eller skal det være. Som leder av bydelsutvalget vil jeg si at det er en viktig oppgave for oss folkevalgte å bidra med støtte, slik at de frivillige kan gjøre en viktig og samfunnsnyttig innsats.

Offentlig og privat

Bydel Ullern bidrar med rundt 2,5 millioner kroner i året til frivillig sektor.

– Bydelsutvalget mener at det er viktig å støtte økonomisk opp om for eksempel Frivilligsentralen og idrett. Det samme gjelder seniorsentrene. Bydelen overtok driften for vel fem år siden, men den frivillige innsatsen er helt nødvendig for slike steder, sier Pedersen og nevner også idretten, korps, ungdomsklubb og kirken.

Vel-foreningene gjør også en stor innsats, men mottar ingen støtte fra bydelen.

– Da går det offentlige og privatpersoner sammen om å lage og utvikle gode tilbud og mest mulig slik brukerne ønsker at det skal være, sier Pedersen, som er en ivrig forkjemper for at det offentlige og private hele tiden sammen må støtte og utvikle sine gode ideer, slik at samfunnet utvikles på en stadig bedre måte.

Kontantstøtte til pårørende

Kristelig Folkeparti (KrF) mener vi må bli flinkere til å ta i bruk de ressursene eldre utgjør. Derfor foreslår partiet en ny pårørendestøtte – en kontantstøtte til pårørende. Partiet vil gi økonomisk støtte til dem som gjør en innsats for at familiemedlemmer skal kunne bo hjemme.

– Er dette veien å gå?



– Ikke ubetinget. Ingen må føle at de skal overta velferdsstatens oppgaver, men det kan være situasjoner der det er et sterkt ønske fra de nærmeste pårørende. Da må en slik kontantstøtte kunne innvilges. Hvordan dette kan organiseres i praksis vet jeg ikke, men vi må unngå å rokke ved hovedprinsippet at det offentlige tar ansvar for velferden.

De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig – selv når helsen svekkes. I Bydel Ullern legger en stor vekt på at det skal kunne la seg gjøre lengst mulig.

– Bor folk av og til for lenge hjemme?



– Det er umulig å være sikker på svaret her, men jeg tror vi må ha respekt for at noen ønsker det.



Pedersen legger vekt på viktig på at det må være en god dialog med de nærmeste pårørende.

– De må få gi uttrykk for hva de mener er best for den enkelte som eventuelt må flytte til en omsorgsbolig eller sykehjem.

KrF foreslår er en statlig, skattefri ordning hvor man mottar 7.500 kroner per måned. Inntekten skal regnes som pensjonsgivende. For å kunne motta støtten må den eldre ha et dokumentert omsorgsbehov. De må også bo i tilknytning til sine pårørende, slik at jevnlig oppfølging er mulig.

78 milliarder

Det er rundt 66 prosent som deltar i frivillig arbeide og de er de eldste som står for mesteparten. Noen deltar en gang iblant, andre mer regelmessig. Det som motiverer de fleste, er et ønske om å bidra og jobbe med noe en brenner for. Det samme gjelder for at det er sosialt og at det har en samfunnsverdi. Vel en fjerdedel oppgir at det er godt for egen helse – både fysisk og psykisk.

For de eldste er det sosiale viktig. De yngste stimuleres av at det gir arbeidserfaring.

Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142.000 årsverk (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020). Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).