Ingen hjelp å få fra byråden

Den evinnelige lange historien om bommen i Svenstuveien har ingen ende. En ny vinter med risikable skoleveier står for døren.

Publisert: 19.10.2021 kl 15:25

MIDTSTUEN: Etter tiår med debatt rundt den private bommen i Svenstuveien, ble det en løsning i 2019, da bystyret vedtok at bommen skulle fjernes. Det skjedde etter mobilisering i nærområdet, hvor 470 underskrifter ble samlet inn. Innbyggerinitiativet gikk så til bystyret til behandling, hvor også byrådet støttet fjerning av bommen og åpning av veien. Daværende byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG) støttet forslaget om åpning i likhet med representantene for MDG i Vestre Aker, som flere ganger har stått frem i Akersposten for å få fortgang i fjerningen av bommen.

En forsøksordning med enveiskjøring ble forkastet av Bymiljøetaten, som høyst omdiskutert ble skrinlagt. Så kom kravet fra Bymiljøetaten at fortau måtte opparbeides før bommen kunne fjernes, med et tidsestimat på 1-3 år med arbeidsstart i 2021. Så fikk Bymiljøetaten et rammekutt i byrådets budsjett, hvor etaten valgte bort Svenstuveien som prosjekt. Hva så med 2022?

«Ingen åpning av bomveien»

Taper igjen og igjen

Vi spør Bymiljøetaten:

I juni 2019 vedtok byråd og bystyre at Svenstuveien skulle åpnes: alternativ 2, som innebærer opparbeidelse av Svenstuveien med fravik fra gjeldende veinorm, slik at bommen kan fjernes. Tiltaket innebærer omregulering, men ikke erverv av eiendom. Bymiljøetaten har anslått en kostnad på cirka 10 millioner kroner og tidsestimat 1 – 3 år. Hva er status i denne saken? Jeg er klar over at opparbeidelse av fortau i Svenstuveien ble utsatt på grunn av rammekutt i BYMs budsjett høsten 2020. Ligger det en forutsetning i bystyrets vedtak at det skal opparbeides fortau før bommen fjernes?

Bymiljøetaten svarer:

Bymiljøetaten er ikke tildelt midler til Svenstuveien i budsjettforslaget for 2022 (byrådets budsjettforslag). Bystyret behandler budsjett i desember. Bymiljøetaten fraråder fortsatt at veibommen fjernes før et fortau er på plass. Begrunnelsen er knyttet til trafikksikkerheten for myke trafikanter. Veistrekningen vil innby til høy fart, i tillegg er det uoversiktlige krysningspunkter.

Vi spør byrådsavdelingen

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ledet av byråd Sirin Stav (MDG) er da den eneste som kan gjøre noe med situajonen. Akersposten spurte:

I 2019 vedtok bystyret at Svenstuveien at skulle åpnes for trafikk gjennom at den omdiskuterte bommen skulle fjernes. Det ble ikke fulgt opp av Bymiljøetaten, da etaten selv bestemte av fortau måtte på plass først. Dette er svært omdiskutert - særlig fordi etaten støttet seg på "bomeiernes" analyse av trafikksituasjonen i området. Uansett, etaten ville anlegge fortau i 2021, slik at bommen kunne fjernes. Da bystyret fremmet budsjett for planperioden 2021-2024, fikk etaten et rammekutt på 26,1 millioner kroner. Etaten valgte i den forbindelse å ta ut prosjektet med fortau i Svenstuveien for 2021. I byrådets nye forslag til budsjett er ifølge Bymiljøetaten ikke Svenstuveien inne. Det betyr at prosjektet heller ikke kan realiseres i 2022. Hva akter byrådsavdeling/byråd gjøre med dette? Den mangeårige striden rundt bommen fant sin løsning gjennom vedtaket i bystyret, med åpning av bommen uten forbehold. Når Bymiljøetaten bestemmer at det må komme fortau, så tar etaten ut Svenstuveien på grunn av rammereduksjon, noe som betyr at all trafikk går på de fortausløse veiene rundt. Akersposten vil vite om byrådet akter å bevilge penger til opparbeidelse av fortau, slik at prosjektet kan gjennomføres eller instruere Bymiljøetaten i å fjerne bommen uten opphold i henhold til bystyrevedtaket?

Til dette svarer byråd Sirin Stav:

- Fagfolkene i Bymiljøetaten mener at å åpne bommen som en prøveordning, selv med fartsreduserende tiltak, vil forverre den totale trafikksikkerhetssituasjonen i området. Jeg støtter etatens vurdering, og mener at fortau må bygges før bommen fjernes eller åpnes i Svenstuveien for å sikre trafikksituasjonen for skolebarna i Svenstuveien, og for området i sin helhet. Jeg forholder meg selvsagt til bystyrets vedtak, men bygging av fortau er et av flere prosjekter som vi dessverre ikke hadde rom for å prioritere i budsjettet i 2022. Oslo kommunes økonomi er stram, og vi må gjøre vanskelige og harde prioriteringer hvert år.

