Ingen gehør for Smestad og Slemdal

De borgerligen partienes forslag om å "verne" småhusområdene på Smestad og Slemdal fikk ikke flertall under onsdagens bystyremøte.

Publisert: 16.12.2021 kl 18:04

SMESTAD/SLEMDAL: Følgende forslag ble lagt frem av Høyre og Venstre da bystyret behandlet planforslaget for kommuneplanens arealdel:

1. Planene for småhusområdet Smestad reverseres, ved å tilbakeføre området fra utviklingsområde tilbake til daværende regulering(er) som gjaldt frem til kommuneplanen 2015-2030 ble vedtatt. Utviklingsområdet Smestad tas ut av det juridisk bindende arealkartet.

2. Planområde 1 legges til grunn for det videre arbeidet med områderegulering Slemdal.

Dette fikk støtte fra FNB, KRF og SP.

Fremskrittspartiet hadde et annet mer utvidet forslag:

1. Planene for småhusområdet Smestad reverseres, ved å tilbakeføre området fra utviklingsområde og prioritert stasjonsnært område tilbake til daværende regulering (er) som gjaldt frem til kommuneplanen 2015-2030 ble vedtatt. Utviklingsområdet og det prioriterte stasjonsnære området Smestad tas ut av det juridisk bindende arealkartet

2 Planene for småhusområdet Slemdal reverseres, ved å tilbakeføre området fra prioritert stasjonsnært område. Det prioriterte stasjonsnære området Slemdal tas ut av det juridisk bindende arealkartet.

Frps forslag fikk støtte av FNB og SP

Dermed fortsetter Smestad i den videre prosessen som utviklingsområde med formål bymessig fortetting. Leder av bystyrets byutviklingsutvalg, James Stove Lorentzen (H) er skuffet over at Smestadområdet fortsetter som utviklingsområde i og med at det ved siden av å være et velfungerende boområde også har lite utbyggingspotensiale.

- Når det gjelder Slemdal mener vi at en opprusting og nennsom utbygging av de nærmeste områdene rundt t-bane stasjonen og de eksisterende senteret er noe vi bør jobbe videre med. Det er dette som vises i planene som Planområde 1. Det er vel det lokalbefolkningen også ønsker. Representantene fra Arbeiderpartiet markerte seg med å holde innlegg som fordømte våre forslag og mente at det nå må bygges mer og tettere for å få fart på boligbyggingen i byen. Jeg fremhevet småhusplanen og at den skal revideres og kommer til behandling i 2022 og således vil bli en viktig premissleverandør i det videre arbeidet med Kommuneplanens arealdel. Det er nå vi har sjansen til å stramme inn. I Høyre mener vi at utbygginspotensialet i småhusområdene er lite og at vi bør fokusere på de større transformasjonsområdene. Som et eksempel så vedtok vi i går planprogram for Bjerke travbane-området. Dette vil gi over 1000 boliger og bli et flott nytt bydelssenter i bydel Bjerke, sier Stove Lorentzen.