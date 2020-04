– Ingen er bortreist, så det er god oppslutning!

På Ullernbanen trenes det hver dag gjennom hele påsken – med strenge rutiner og overvåkning av aktiviteten.

Publisert: 08.04.2020 kl 12:55

ULLERNBANEN: Gjennom påsken vil det være full aktivitet på Ullernbanen – dog med nå velkjente begrensninger. Også innenfor fotballen gjelder «hold avstand». Det har Ullern IF tatt konsekvensen av. Sportslig leder Magne Aarvik i Ullern fotball ser betydningen av å gi barn og unge et fornuftig og attraktivt tilbud i hjemme-påsken.

– Før vi for noen dager siden fikk muligheten til å trene organisert i grupper på 5, satte vi i gang med et tilbud til de aller yngste. Vi la ut på Facebook et øvelsesprogram som alle kunne være med på. For å gjøre det litt konkurransepreget inviterte vi naboklubbene Røa, Heming og Ready til å være med i en egentrenings-konkurranse om hvem som hadde flest økter. Vi tenkte dette kunne være en motiverende oppgave. Vi hørte ingenting fra Ready, så at det endte opp med Ullern, Røa og Heming og dermed en konkurranse mellom oss tre, sier Aarvik.

I og med åpningen for mer organisert trening på banen, har vi fått i gang daglige økter igjen for de noe eldre, og vi har nå 90 spillere i sving på tre baner – hvor vi har delt inn i grupper på 5. De gjør sine øvelser i god avstand fra hverandre. Det er lagt opp slik at alle får beskjed på forhånd hvor de skal møte – altså til hvilken gruppe, slik a vi unngår større samlinger på et sted.

– I tillegg har vi en som overvåker hver eneste gruppe, og påser at vi forholder oss til gjeldende smittevernregler. Det er krevende for oss i disse tider, men vi vil jo gjerne holde våre spillere i aktivitet – og det føler jeg at vi nå har fått et bra system på.

– Vi skal trene hver dag gjennom hele påsken, og i med at ingen er bortreist så er det god oppslutning. I en tid med mye begrensninger for de unge, så tror vi dette være et godt tilbud, sier Aarvik.



Trenere i Ullern IF er i full gang om dagen - med god avstand ! Fra venstre: sportslig leder i fotballen Magne Aarvik, Johan Egil Rudi og Alexander Bendiksen - en trio med 12 års samarbeid i Ullern.