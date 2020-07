Ingen av dem ønsket egentlig å komme hit, men de klager ikke!

– Jeg synes det er artig. Det er første gang vi er her, sier Victoria Vasslag. Det har vært en stor økning i forhåndsbookinger og norske gjester på Bogstad Camping denne sommeren. Flere tenker kreativt og har endret planene sine for sommeren.

BOGSTAD: – Vi skulle egentlig til Sverige, men på grunn av korona så ble det ikke noe av, forteller Briam Melum (11) og Viktoria Vasslag (9) som har reist med familien helt fra Bjugn i Ørland kommune til Bogstad på Oslo- og campingferie.

Tradisjonen tro reiste familiene sammen til Örebro i Sverige hvert år. En tur til Sardinia var også planlagt. Men ettersom det ikke gikk etter planen, ble det Oslo-tur.



– Det har vært fint å komme her. Vi har grillet, lekt på lekeplassen, kjørt på sparkesykler, badet og spist mat på restaurant, forteller Melum og Vasslag som gleder seg til resten av sommeren.

Tar ikke igjen det tapte

På grunn av korona-pandemien har mange familier lagt om planene sine. Dette har ført til en enorm økning av nordmenn på camping, men økningen kan ikke helt erstatte mangelen av utenlandske turister, ifølge plassjef på Bogstad Camping, Kjell Veddegjerde (62).

– Vanligvis er halvparten fra utlandet, det er det ikke her nå, helt sikkert! Fra mai og ut til skoleferien er det stort sett utenlandske som vanligvis kommer og camper hos oss.



– Vi får ikke tatt igjen det tapte, det er en klar nedgang på grunn av perioden vi er i, sier Veddegjerde.

Daglig leder Kjell Veddegjerde på Bogstad Camping forteller om en helt annerledes sommer. Foto: Kamilla Aabel

På vanlige sommere renner det inn med reisende fra Tyskland og Nederland.

– Nå er det ingen tyskere her, og det er kun én familie fra Nederland, sier han.

Etter å ha jobbet på Bogstad Camping i 35 år, forteller Veddegjerde om en markant nedgang, men at forhåndsbookinger har skutt fart.



– På campingplassen har vi egentlig lite booking, men i år har flere og flere booket på forhånd, sier campingsjefen, og han tror noe av grunnen er at det er fullt på flere campingplasser og folk vil sikre seg plass.

Fra Portugal til Bogstad

En familie fra Haugesund hadde lagt store planer, men disse ble det ikke noe av.

– Det er restriksjoner og innskrenkinger på hvor man kan reise, så da måtte vi tenke kreativt. Det resulterte i en norgesferie. Vi hadde planlagt å reise til Portugal, men heldigvis hadde vi ikke bestilt noe. Så da ble det campingtur, sier Anita Hollund Pedersen (25) mens mannen hennes Bjørnar Pedersen (35) koker kaffe på primusen.

– Vi kommer helt fra Haugesund og hit til Oslo, men vi har vært på en rundtur. Nå fikk vi besøk av venner som bor her i området. Vi har også bodd i Oslo i fem år, men det er første gang vi er her, forteller Hollum-Pedersen mens datteren løper rundt og koser seg på plenen.



– Hva er det beste med campinglivet?



– Det å campe er med på å skape minner med familien. Det er veldig fint å reise med barn. De har mye frihet og kan springe rundt på lekeplassen, mens folk er veldig imøtekommende. Her snakker vi alltid med mye folk, sier Hollund-Pedersen.

Runar og Joakim Jeremiassen. Foto: Kamilla Aabel

Uteliv

En rutinert campingfamilie fra Rogaland er enig i Hollund-Pedersens uttalelse. Runar Jeremiassen (17) fra Varhaug synes campinglivet er beroligende.

– Man er ikke bare inne i huset og gjør minimalt. På camping er man ute. Det fineste med campinglivet er at man kan være på lekeplassene og at man kan sykle rundt i byen for å utforske, sier Jeremiassen mens han sitter med sin far Joakim Jeremiassen (44) utenfor campingvognen. Faren forteller om en reise som ble endret.

– Vi har reist gjennom Lyngdal og Kragerø før vi kom hit. Planen var å reise til Vestlandet, men det er meldt mye regn, så da dro vi hit. Normalt sett drar vi til Danmark om sommeren, men i år ble det Norge. Det er første gang vi er her, og det ser veldig greit ut her etter en times tid, sier Joakim og ler mens han ser seg fornøyd rundt.

Fra v: Sander Løveng (12), Henriette Valen (11), Pernille Valen (13), Hannah Løveng Johansen (13) og Eskil Løveng (9) er fornøyde med campingferie! Foto: Kamilla Aabel

Godt med en forandring

En gjeng som kommer trillende på ClassyWalk, forteller om en spontantur til campingferie i Oslo vest.

– Det var ikke planen at vi skulle hit, men til Sverige. Det var veldig spontant at vi kom til Bogstad. Vi dro til Hedmark til familien, så fant vi denne campingplassen, sier Hannah Løveng Johansen (13), som er glad for en forandring.



– Hvert år er vi på samme plass, så jeg synes det er bra og artig å få oppleve noe nytt, forteller Løveng-Johansen, imens barna er enige og smiler fornøyde.

