Behovet for informasjon skal dekkes

Behovet for et sted å rette klager samt få informsjon øker jo nærmere anleggstart vi kommer. Vann- og avløpsetatens bydelskoordinatorer vil sikre god informasjonsflyt med Bydel Ullern og Vestre Aker

Publisert: 11.03.2020 kl 13:15

ULLERN/VESTRE AKER: Vann- og avløpsetaten får på plass en bydelskoordinator i hver av de to bydelene. Bydelskoordinatorene skal blant annet ivareta informasjonsbehovet i bydelene som følge av utbyggingen av nytt vannbehandlingsanlegg til Oslo. Inntil stillingene er besatt vil medarbeidere i prosjektet "Ny vannforsyning Oslo" betjene funksjonen.

For dem som har spørsmål/klager i forbindelse med prosjektet, så kan disse ta kontakt på mobiltelefon: 905 90 515 eller til postmottak@vav.oslo.kommune.no Når koordinatorene er på plass, vil det også komme egne kontaktpunkter for disse med hensyn til telefon og mail.

Lederne av bydelsutvalgene i bydelene Ullern og Vestre Aker har tidligere forlangt å få tilført ressurser på grunn av belastningen vannbehandlingsanlegget påfører bydelene.

Tett dialog

- Vi tror det vil være nyttig med en slik koordinatorrolle i et så stort prosjekt som dette, hvor informasjonsbehovet er stort. Bydelskoordinatorene vil være et bindeledd mellom prosjektet og bydelene, og bidra til å ivareta de som blir berørt på best mulig måte. sier prosjektdirektør i VAV, Steinar Johannessen.

Fram til Vann- og avløpsetaten har fått rekruttert koordinatorene, som skal sitte i hver av de to bydelene på fast basis, vil en gruppe medarbeidere fra prosjekt Ny vannforsyning Oslo rullere på å sitte hos bydelene én dag i uken.

- Dette er en midlertidig løsning som sikrer at vi er på plass i begge bydelene allerede nå. Denne bydelskoordinator-ordningen er noe helt nytt for oss, og vi må naturligvis la rollen gå seg til i tiden som kommer. Vi vil løpende evaluere og forbedre ordningen slik at den fungerer slik både vi og bydelene ønsker, sier Johannessen.

Funksjonen for koordinatorene er altså kommunikasjon med innbyggere og politikere og vil ha tett dialog med sentrale personer i bydelen, bydelsoverlege, miljørettet helsevern og toppledelsen.

Bydelene fornøyde

Bydelsdirektørene i bydelene er fornøyde med denne ordningen.

- Bydel Vestre Aker ser det som positivt at vi får en bydelskoordinator knyttet til vannreserveforskyningen. Vedkommende vil være et bindeledd mellom VAV og bydelen og jeg forventer at dette vil medføre tidlig, korrekt og utfyllende opplysninger til våre innbyggere, sier bydelsdirektør i Bydel Vestre Aker, Elisabeth Vennevold.

-Bydel Ullern er veldig glad for å få inn en bydelskoordinator på dette prosjektet. Det vil bidra til at involverte bydeler og "Ny vannforsyning Oslo" koordineres på en bedre måte, sier bydelsdirektør i Bydel Ullern, Marie Anbjørg Joten.

Arbeidsoppgaver

VAV beskriver noen av arbeidsoppgavene som koordinatorene vil ha:

• Saksbehandle og svare ut alle informasjonsbehov og klager knyttet til prosjektet fra bydelen og beboere i bydelen.

• Gjennomføre ukentlig statusmøte med bydelene, og føre aksjonsliste over utestående og nye informasjonsbehov fra bydelen.

• Utarbeide og følge opp informasjon til sårbare beboere i bydelen i samarbeid med bydelens helsepersonell.

• Blir bydelens direktekontakt inn mot prosjektet.

• Har et ansvar for kartlegging av behovet hotellovernatting/erstatningsbolig for beboere som trenger dette.

