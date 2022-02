Infomøte om barnehagetilbudet

Ønsker du å vite mer om barnehagetilbudet i Bydel Ullern?

Publisert: 10.02.2022 kl 14:45

Seksjon for barnehager i Bydel Ullern inviterer nye søkere til et tverrfaglig informasjonsmøte. Her kan du bli bedre kjent med barnehagetilbudet, opptaksprosessen, barnevernet, Innsats 0-25 og barnevernet.

Tverrfaglig informasjonsmøte

Hvor: Teams - link kommer dagen før

Tid: Onsdag 16. februar kl. 15.30

Påmelding: Scann QR-kode

Følg med på vår Facebook-side for mer informasjon: Kommunale barnehager i Bydel Ullern