Ikonisk bygg takker for seg

Litt vemodig er det å se på. Men nødvendig. Nå forsvinner nemlig det gamle garderobebygget og vaktmesterboligen på Ullern Idrettsanlegg. Denne røde bygningen, som av gode grunner aldri deltok i noen konkurranse om arkitektoniske hederspriser, har en historie som går tilbake til slutten av 1950-tallet.

Publisert: 03.07.2021 kl 08:35

ULLERNBANEN: Før 1950-tallet hadde Liull, som klubben het den gangen, sin «garderobe» i en gammel tyskerbrakke . Forholdene var temmelig kummerlige, men så var vel heller ikke kravene så store som de er i dag blant idrettsutøverne.

I den røde, opprinnelig gule, to etasjes bygningen var det to garderober i tillegg til en dommergarderobe og toalett. I 2. etasje hadde vaktmesteren sin bolig – og det ble også etter hvert plass til et kontor her. Hele bygget var dårlig isolert, og bar på alle måter preg av billige løsninger.

Vaktmesterboligen var gjerne så kald, at vinduene kunne være helt nediset på vinteren og den arme vaktmester måtte åpne vinduet for å få et overblikk over det som skjedde utendørs. Han hadde jo ansvaret for så mye, og var også ofte skyteskiven når forholdene var – etter de aktives mening, for dårlige. En uriaspost på mange måter.

Under ham var det garderober, hvor han uten å anstrenge seg kunne høre alt som foregikk. Trenerens skarpe beskjeder, spillernes høylytte klaging – eller jubelrop når kampen ble kronet med seier, fikk vaktmesteren uten problem med seg. Bygget var, som man forstår, svært dårlig isolert.

Garderobene har huset alt fra A-lagsspillere til lilleputter – og i flere år også «hjem» for de største stjernene som gjestet Ullern Idrettsanlegg. Engelske toppspillere – primært fra Liverpool, var på besøk hos Ullern i perioden 1979-1998 som trenere for fotballskolen som ble holdt her. I garderoben hadde de sitt tilholdssted i 14 dager hver sommer. Her skiftet de, dusjet, ble servert mat og delte mang en god historie fra engelsk toppfotball.

Etter det smått ikoniske huset, skal det komme et nytt bygg – men på ingen måte med plass til vaktmester. Han byttes ut med nytt og mer moderne og miljøvennlig kjøleanlegg for kunstisbanen, mens det i underetasjen blir teknisk rom og lager. Det er meningen at dette skal komme på plass i løpet av høsten og vinteren, og at det nye kjøleanlegget kan være i drift til vinteren 2023.

