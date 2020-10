– Ikke tiden for en stor Halloween-fest

Det er snart Halloween, og Helsedirektoratet har sagt at de ikke vil avlyse årets feiring. Men hvilke råd gis for barn og unges gjennomføring «knask eller knep»?

Publisert: 08.10.2020 kl 11:50

OSLO: Det var på Regjeringens pressekonferanse tirsdag at Helsedirektør Bjørn Guldvog foretok en grundig gjennomgang av reglene for private sammenkomster og arrangementer. Kravene til gjennomføring av arrangement hjemme hos deg selv, i hagen eller på hytta fordrer at du har mulighet til å overholde minst én meters avstand mellom gjestene. I Oslo er det midlertidige restriksjoner på maksimalt 10 gjester.

Helsedirektøren påpekte at dette i praksis betyr at rundt et to-meters lang spisebord, er de faktisk bare plass til fire personer i dag. Det skal ganske mye til av tiltak i hjemmet for at man skal kunne gjennomføre dette på en god måte.



Å være en god koronaborger i dag er balansekunst. Men vi vet at gode tiltak bidrar til en mye mindre skjult smittespredning. Med gode tiltak tar man ned byrden på samfunnet.

Krevende å tolke regler

Så hvordan ser norske helsemyndigheter på halloween-markering 31. oktober? Mener de og at den bør foregå annerledes i år? Hvordan skal barnebursdagen gjennomføres? Konfirmasjonen til tenåringen? Kan familier besøke hverandre – og hvordan?

De yngste barna ferdes sammen på skole og i barnehage. I sine kohorter. Noen klasser har 28 elever. Barna er sammen hele dagen fem dager i uken, men de kan ikke være sammen i gruppe på over 10 i privat regi utenfor skolen. Gjennomføring av høydepunkter som bursdagsfeiring og «knask eller knep», kan skape forvirring.



Noen av Akerspostens lesere har gitt uttrykk for at det er krevende å følge med på de ulike reglene, og det er forståelig at mange ser til vakthavende myndigheter for råd, for man trenger en hånd å holde i.

Under regjeringens pressekonferanse tirsdag 6. oktober opplyser Helsedirektøren at en stor andel av smitten vi nå har i landet, skjer gjennom lokale utbrudd. Mange kommuner er berørt av dette, og det kommer stadig nye. Det er mange som bidrar til at sosiale sammenkomster, fester, arrangementer og bryllup ikke fører til utbrudd og mye smitte.

Mens smittesporingsarbeidet viser at mye av smitten skjer i nettopp private sammenkomster, enten i hjemmet eller i forbindelse med familiearrangementer.

Korona innebærer at vi skal innrette oss etter nye regler og reguleringer. Krysninger av disse skal også forstås. Private samlinger har egne begrensninger, arrangement har andre. Guldvog opplyser at det viktigste tiltaket for sammenkomster er å forsikre seg om at alle som deltar er friske. Hvis noen av gjestene har hoste, feber eller andre luftveissymptomer bør de få beskjed om å bli hjemme.



Videre sier helsedirektøren at det i dag er ulike regler og råd for gjennomføring av arrangementer, enten du er hjemme hos deg selv eller leier et lokale. Med arrangement menes blant annet private selskaper som konfirmasjon, dåp, bryllup, bursdag og begravelser.

Maks 50 på arrangementer i Oslo

Den største forskjellen mellom å leie et lokale og arrangere hjemme, er at i et leid lokale kan du ha opptil 200 personer, og da kreves det en ansvarlig arrangør. Reglene er forskriftsfestet og kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. En arrangør kan være en privatperson eller et firma. I begge tilfeller må arrangøren ta ansvaret for navnelister og kontaktinformasjon på alle gjester, samt tilrettelegge for god håndhygiene og minst én meters avstand.

Akersposten har vært i kontakt med assisterende kommuneoverlege Nilam Shakeel. Hun understreker det midlertidige tiltaket hvor det for private sammenkomster kun er tillat med 10 personer. I tillegg er det lokalt besluttet en antallsbegrensning på 50 personer ved eksterne arrangementer.



Der det er utbrudd og en krevende smittesituasjon, er det mulig for kommunene å innføre strengere restriksjoner, det er derfor i Oslo, og flere omliggende kommuner, lagt begrensninger på sosiale sammenkomster.

– Hvis det er en ekstern arrangør, så kan man samles flere enn 10 mennesker. Det innebærer at man kan være opp til 50 personer, forutsatt at arrangøren legger til rette for tiltak i tråd med de gjeldene retningslinjene for avstand.

Halloween-begrensninger

Det er snart Halloween, og Helsedirektoratet har sagt at de ikke vil avlyse årets feiring. Men hvilke råd gis for barn og unges gjennomføring «knask eller knep»?

– Her er vi enige i oppfordringen til Helsedirektoratet. Dette er dessverre ikke tiden for å samle klassen eller vennegjengen til en stor Halloween-fest. Feiringen bør helst skje utendørs. Du bør også pakke inn godteriet slik at alle ikke tar i den samme godterikurven. Mat bør serveres i ferdige porsjoner, også kake, påpeker Shakeel.

Ellers gjelder de andre smittevernreglene som god håndhygiene og avstand til dem man ikke er i samme kohort med. De inviterte bør helst være fra de samme gruppene som barnet er i barnehagen eller ved fritidsaktiviteter.



– Barna kan gå knask-eller-knep, men da anbefales det å kun ringe på dører til dem du kjenner. For Halloween gjelder de samme smitterådene som ellers under pandemien. Man bør være frisk både for å ringe på hos naboer og for å åpne opp.

– Det beste er om vi alle er flinke til å ikke samles i store grupper, og hvis vi gjør det, må vi huske å holde avstand samt være flinke med håndhygienen, sier kommuneoverlegen i Oslo.