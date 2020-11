«Ikke steng turveien til Sollerudstranda»

Utbygging av Fornebubanen kan få mange konsekvenser, men å stenge den mye brukte gangveien under E18 til Sollerudstranda er ikke gjennomtenkt.

Publisert: 21.11.2020 kl 14:10

Fornebubanen har varslet flytting av masseuttakstunell fra Maritim/Vækerø til Lilleakerveien 2. I den forbindelse vil de stenge turveien som går under toglinjen og E18 ut til Sollerudstranda. Ullern SV har påpekt dette i forbindelse med behandlingen i byutviklingskomiteen og i Bydelsutvalget, og viser at dette er et helt unødvendig. Gang- og sykkelveien er ikke til hinder for å gjennomføre anlegget som planlagt. Vi håper flere vil påpeke dette i høringen. Ullern SV vil følge med på saken og ta det opp på høyere politisk nivå dersom ikke planene for stenging endres.

Lastebiler med sprengstein er planlagt å kjøre fra parkeringsplassen over en midlertidig bro over Lysakerelva til vestsiden, og deretter tilbake i vanlig trase opp mot Granfosstunnelen for kjøring videre til Drammen. Vei under E18 på Lysaker kan ikke brukes fordi den er for lav.

Saken fortsetter under bildene

Illustrasjon fra Fornebubanen som viser bro for anleggstrafikk over Lysakerelva.

Ullern SV mener at gang- og sykkelvei som går under toglinjen og E18 på Oslosiden av Lysakerelva må kunne brukes gjennom hele anleggsperioden.

Friområdet ved Sollerudstranda benyttes mange ganger i uken gjennom hele året blant annet av skoleklasser fra Lilleaker og Bestum barneskoler og en rekke barnehager i bydelen. Store grupper av mindre barn i følge med noen få voksne beveger seg stadig nedover Lilleakerveien/Sollerudveien til Sollerudstranda, og disse benytter gangveien i stor grad. Også andre grupper i befolkningen benytter undergangen mye.

Hvis gangveien under E18 stenges i 2 år må barna isteden gå ca 300 meter langs sterkt trafikkerte gater, med tre fotgjengeroverganger uten lysregulering. Et sted må de krysse den planlagte ruten for tungtrafikken fra Fornebubanens tunnel, hvor trafikken vil bestå av 28 store lastebiler i timen. Dette gir en stor økning i risiko for ulykker. Det er i barn og unges interesse å holde gangveien åpen, framfor å tvinge sårbare og myke trafikanter ut i trafikken.

Bildet er tatt fra avkjøringen fra Lilleakerveien. Gangstien dreier 180 grader og fortsetter under togelinje og E18. Rød markering viser foreslått flytting av sperring, slik at gangveien kan holdes åpen.

Ullern SV ser forslaget om utkjøring over Lysakerelva og videre opp Lilleakerveien til Granfosstunnelen som den minst negative løsningen for massetransport fra masseuttakstunellen, men mener at anleggstrafikken bør foregå på dagtid slik at støyforurensingen utgjør minst mulig endring fra normalsituasjonen. Beboere ved Lilleakerveien er støyutsatt, men trafikken er merkbart mindre på kveldstid og anleggstrafikk etter kl. 19 vil utgjøre en stor differanse.

Ullern SV mener at Fornebubanen må velge en broløsning og plassering over Lysakerelva som er til minst mulig skade for vegetasjon, elvebredder og laksens vandring i elva. Etter avsluttet anleggsarbeid bør breddene tilbakeføres til sin tidligere stand, og dens ville preg opprettholdes i så sterk grad som mulig.

Beate Bruun

Leder Ullern SV