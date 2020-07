«Hvis din ungdom insisterer på at han/ hun skal telte i Oslomarka med en gjeng, oppdager du kanskje en slags urolig magefølelse?» Det skriver Ungdomsavsnittet ved Majorstuen politistasjon.

Publisert: 24.07.2020 kl 14:55

OSLO VEST: Ungdomsavsnittet skriver i et innlegg på Facebook fredag ettermiddag at de erfarer at foreldre ringer og ber om råd i ulike situasjoner, og mye gjelder grensesetting. Det er snakk om «balanseutfordringen mellom kontroll, tillit, kommunikasjon, hjerte og samarbeid,» som de beskriver det.

«Ikke rent sjelden er alkohol og utprøving en del av en slik utflukt. I de tilfeller hvor det skjer ting, handler det ofte om at ungdommen blir dumdristig i påvirket tilstand. Plutselig skal han svømme over et vann, eller svalestupe fra en klippe. Det er sannsynligvis mamma- og pappahjerte som slår noen ekstra slag!» skriver de.

Hva kan foreldre og politi i samarbeid gjøre for at dette skal bli så ok som mulig, er spørsmålet politiet stiller, og derfor har de listet opp flere råd til foreldre. Her kan du lese hele innlegget:

«Ungdomsskoleelever og telting.

Kjære foreldre.

Politiet erfarer at foreldre gjerne ringer til oss for å be om råd i ulike situasjoner. Mange synes grensesetting er vanskelig. Det er vi både ydmyke og forståelsesfulle for. Den evige balanseutfordringen mellom kontroll, tillitt, kommunikasjon, hjerte og samarbeid. Hvis din ungdom insisterer på at han/ hun skal telte i Oslomarka med en gjeng, oppdager du kanskje en slags urolig magefølelse? Det er sannsynligvis mamma- og pappahjerte som slår noen ekstra slag!? Ikke rent sjelden er alkohol og utprøving en del av en slik utflukt. I de tilfeller hvor det skjer ting, handler det ofte om at ungdommen blir dumdristig i påvirket tilstand. Plutselig skal han svømme over et vann, eller svalestupe fra en klippe. De fleste foreldre tenker at det kanskje er greit med tur, men har likevel denne magefølelsen. Andre er relativt tydelige på at det ikke er ok. Hva kan vi sammen gjøre for at dette skal bli så ok som mulig?

Snakk med andre foreldre!

Noen usikre og ukontrollerbare steder bør kanskje ikke gis lov til?

Bli enige om at en av foreldrene stikker innom for å se til.

La ungdommene også vite at voksne kommer innom i løpet av kvelden.

Ha en forventningsavklaring med ungdommen før de drar.

Sørg for at det er nok strøm! Ta med en powerbank.

Vær selv tilgjengelig for å rykke ut på forespørsel. Det er nå din jobb som bakvakt virkelig begynner. Vi har ingen å miste! God sommer fra oss som arbeider ved Ungdomsavsnittet.»



