Masse nedfallstrær langs Lysakerelva og i området ellers må ryddes, kappes og hugges opp. – Ikke noe problem, var det raske svaret fra Sollerudstranda skole.

Publisert: 06.02.2021 kl 09:45

SOLLERUDSTRANDA: Elevene på Sollerudstranda skole er ikke redde for å ta i et tak. Det viste de nok en gang da det dukket opp en forespørsel om å delta i tømmerhogst.

Lærer Kristin Bærøe forteller: – Vi har et veldig godt samarbeid med Frode Dalen, som er sentral i fiskeforeningen her – og som gjør en flott jobb i sin tilsynsrolle og engasjement for elva og området. Han kontaktet oss, og tenkte at dette kanskje kunne være en oppgave for elevene – i stedet for å hyre inn et profesjonelt firma.

– Vi tente på idéen og fant fort ut at dette er en god avveksling fra den teoretiske skolen. Vi ser jo at det er verdifullt for dem å gjøre noe praktisk innimellom alle timene i klasserommet, sier Kristin Bærøe.



– Vi fikk tak i en ATV og en hestehenger, lånte motorsag og satte i gang. Og det er mye på ta tak i. Vi har holdt på et par uker, men det er mer tømmer der ute, så dette fortsetter vi med jevne mellomrom fremover.

Mange tunge løft for elevene ved Sollerudstranda skole - her er Mie Devold i aksjon.

Må tørke

– Hva skjer med veden?



– Den har vi tenkt å selge til foreldre og besteforeldre til barna eller andre som trenger ved, men vi fant jo raskt ut at veden ikke er tørr nok for bruk denne vinteren. Derfor blir den lagret, og så legger vi det ut for salg til høsten.

– Salg og logistikk rundt alt dette blir noe av oppgaven i klasserommet. Det blir en slags matematikk-lære omsatt i praksis, og det er et nyttig grep i undervisningen, sier Kristin som legger til at det meste skjer for hånd.

– Ja, her er det ikke noe kløyvemaskiner og den slags. Her må man jobbe med kroppen, smiler Kristian Bærøe til slutt.