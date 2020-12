Etaten konkluderer med at utbygger ikke har gjørt noe galt gjennom å rense området for trær, selv om trær og annen vegetasjon i størst mulig grad skal bevares i følge gjeldende reguleringsbestemmelser.

BESSERUD: Akersposten har i forbindelse med byggeprosjektet i Dagaliveien spurt Plan- og bygningsetaten (PBE) om det bare er å fjerne trær, selv om det i byggeprosjektets utomhusplan, som følger søknad og rammetillatelse, viser noe helt annet. PBE skriver også i forbindelse med rammetillatelsen at utomhusplanen er juridisk bindende.

Utbygger, Bergskogen Eiendom, har forklart årsaken til at alle trærne måtte fjernes og at ny utarbeidet utomhusplan ville bli ettersendt.

Er det riktig?

Akersposten ville vite om dette kunne være riktig håndtert med hensyn til at reguleringsbestemmelsene sier:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BESSERUD - MIDTSTUEN

Fortetting med særlige hensyn til landskaps- og vegetasjonsvern. Hensikten med reguleringsplanen er å sikre at områdets grønne preg og dermed byens karakteristiske grønne ramme blir ivaretatt ved videre fortetting.

I forbindelse med bevaring av vegetasjon står det blant annet:



Store trær og annen verdifull vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Dersom et byggetiltak medfører at større trær skades eller fjernes skal de erstattes av 1 eller 2 nyplantede trær. Dersom stammeomkretsen til treet som fjernes er mellom 60 og 90 cm målt 60 cm over terreng skal det erstattes av minimum ett nytt tre. Dersom stammeomkretsen er over 90 cm målt 60 cm over terreng skal minimum to nye trær plantes.

Plan- og byggninsetaten svarer

Mange vil tro at når det står at store trær og annen verdifull vegetasjon skal bevares, så vil det sikres gjennom utomhusplanen som følger rammetillatelsen. Slik er det altså ikke. Akersposten ba PBE om en forklaring.

PBE svarer først:



"Planen, som Dagaliveien 48 C-D er en del av, har ikke forbud mot trefelling. Om stammeomkretsen til treet som fjernes er mellom 60 og 90 cm målt 60 cm over terreng, skal det erstattes av minimum ett nytt tre. Dersom stammeomkretsen er over 90 cm målt 60 cm over terreng skal minimum to nye trær plantes. Dette står i brevet vårt av 24.11.2020. Utomhusplanen har juridisk binding i den form at hvis man gjør endringer må man få en ny godkjenning, på lik linje hvis man gjør endringer på fasade, plassering med mer. Da må man og søke om endring av gitt tillatelse."

Akersposten hadde følgende oppfølgingsspørsmål:



PBE skriver: Utomhusplanen har juridisk binding i den form at hvis man gjør endringer må man få en ny godkjenning, på lik linje hvis man gjør endringer på fasade, plassering med mer. Da må man og søke om endring av gitt tillatelse. Betyr dette at søker skal søke om endring av tillatelse før han renser tomten for trær, eller holder det med at han leverer en ny utomhusplan i etterkant for godkjennelse?

Til dette svarer PBE:



"I dette tilfelle mener vi at det holder at de sender inn en oppdatert utomhusplan, fordi denne planen (S-4040) ikke har et konkret vern av trær, slik som for eksempel småhusplanen har.

I begge tilfellene skal utomhusplanen godkjennes."

Dermed er konklusjonen: Ikke noe galt er gjort.

