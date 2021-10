Ikke mulig med t-bane om natten

Flere har etterlyst et t-banetilbud i helgene som et supplement til nattbussene.

Publisert: 28.10.2021 kl 12:40

OSLO: I et leserinnlegg i Akersposten, ble det etterlyst et t-banetilbud om natten i helgene. Flere har i etterkant reagert på dette og spurt om hvorfor ikke t-banen kan ha et tilbud på linje med nattbussene, som kan bringe de unge trygt hjem fra sentrale Oslo. Selv om nattbussene dekker store deler stasjonene på t-banenettet, er eneste alternativ for andre en kostbar tur med taxi, med ansamlinger i sentrum.

Akersposten spurte byrådsavdeling for miljø og samferdsel på e-post om mulighet for et utvidet tilbud med t-banen:

- Vi får stadig henvendelser med hensyn til om ikke byrådet kan ta et initiativ for å skape et utvidet tilbud for unge voksne som er på byen i helgene, for å skape en trygg hjemreisemulighet i tillegg til nattbuss. Er dette noe byrådet vil vurdere for å forebygge uheldige hendelser?

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), svarer at det er praktiske årsaker til at et nattilbud med t-banen er vanskelig.

- For at vi skal kunne opprettholde kollektivtilbudet må det gjennomføres jevnlig vedlikehold på infrastruktur som vogner, skinner og tuneller. Dette arbeidet foregår på natten mellom klokken 01.30 og 04.45. Vi må også ta hensyn til at trikk og T-bane genererer støy som kan være belastende på nattestid og at et utvidet tilbud gir økte kostnader. Natt til lørdag, natt til søndag og natt til alle røde dager, er det et godt tilbud med nattbusser som kan benyttes til samme pris som tilbudet på dagtid. Nattbusstilbudet til og fra Oslo er forsterket de siste årene, og busslinjene 31 og 37 går døgnet rundt hele året, sier Stav.

Se rutetabell for alle nattbusser ved å følge denne linken

- Byrådet prioriterer et godt og attraktivt kollektivtilbud til Oslos innbyggere, og er pådriver for at flere enklere og raskere kan reise på kryss og tvers i byen. Tilbudet vil bli enda bedre med Fornebubanen, ny sentrumstunell og nye moderne trikker, sier byråden.