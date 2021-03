– Nå skal vi se hva vi skal fylle bygget med, sa Hans Haram til Akerspostens lesere i september i fjor. Et halvt år senere konstaterer han at ideene har myldret – og innspillene har allerede endret planene for bygget som skal erstatte Esso på Røa.

RØA: – Dette er en nøkkeleiendom her på Røa, sier Hans Haram, som er daglig leder for Dypro Eiendom og Røa Senter, som i 2020 kjøpte eiendommen til Esso-stasjonen ved Røakrysset.

– Kom med innspill! var oppfordringen i september i fjor, og innspill har de fått – i fleng!



– Vi har snakket med mer enn 400 mennesker, gjennom intervjuer, workshops og digitale møter, sier Camilla Dukefos i firmaet Reell Medvirkning, som hjelper Dypro Eiendom med å kartlegge hva Røa-folk, næringslivet, lag og foreninger ønsker at eiendommen skal brukes til når Esso-stasjonen rives om et par års tid.

– Vi snakker med folk før vi begynner å tegne det nye bygget. Det er litt nytt. Vi ønsker å inkludere folk, og vi har tro på denne dialogen, sier Dukefos.

Samspill med senteret

Dypro er altså det samme firmaet som eier Røa Senter, og de ser nå på hvordan senteret og utviklingen av Esso-tomten kan gi en best mulig synergi for både handelsnæringen og folk flest.

Det har skjedd mye de siste årene i detaljhandelen.

– Verden har gått videre, ikke minst det siste året med pandemi. Netthandelen har forsterket seg veldig, samtidig som redusert mobilitet gjør at lokalsentrene forsterker seg, sier Haram, som sier at de har endret litt på fokuset de siste par årene.



– Nå er det ikke lenger snakk om å få flest mulig butikker inn. Vi må også ha inn for eksempel underholdningselementer og skape flerbruksarealer og møteplasser. Vi merker at folk etterspør dette, sier Haram.

– Flerbruksarealer?



– Ja, vi ønsker å lage lokaler som kan brukes store deler av døgnet. For eksempel til kontor på dagtid og klubblokale på kvelder og i helger.

Han legger imidlertid ikke skjul på at butikkene i Røa Senter er svært viktige.

– Naturligvis, men vi ser at variert aktivitet og bruk også skaper et større kundegrunnlag for butikkene, sier han.

Møteplassene

I dialogen med folk og ulike interessegrupper i Røa-området har det dukket opp mange ideer. Møteplasser og aktivitet er viktig.

– De fleste vil ha flere muligheter til å møtes, enten det er sosialt med jobb og kolleger, eller med venner og på tvers av generasjoner. Vi ser at vi må ha spisesteder, men også aktiviteter, sier Camilla Dukefos.

– Men til syvende og sist ser dere vel mye på hva som er økonomisk fruktbart for Dypro?



– Ja, men vi må skape en helhet, sier Dukefos.

Ny kurs

– Vi har nok bare sett starten av dette med å skape synergier for alle, ikke bare for butikkene, sier Haram. – Den dialogen vi har hatt det siste halve året, har faktisk endret kursen vår.

– Kan du helt konkrete eksempler på endret kurs?



– Ja, vi har for eksempel bestemt at vi skal trekke tilbake byggelinjen, sier han og peker nedover fortauet som går lang senterets fasade i Griniveien. Mer åpen plass for myke trafikanter altså.



Haram forteller at de også har sett mer på området i bakgården til Røa Senter, som i dag er avlukket for beboerne i leilighetene – som Dypro eier og leier ut. Derfor er dette området med i planleggingen av helheten.

– Vi har allerede bestemt at vi skal ta noen av leilighetene og konvertere til for eksempel bokkafé eller klubblokaler, sier Haram, som ser for seg at dette området, som de fleste Røa-folk ikke en gang har sett, skal komme fellesskapet langt bedre til gode.



– Da planlegger vi også et rullebånd inne fra Meny og opp og ut der, sier han. Det er også resultat av innspill fra publikum.

– Samtidig ønsker vi å bevare det som fungerer godt av tjenestene her, slik som tilbud til eldre, sier Dukefos og viser til Røa seniorsenter som holder til i tredje etasje over Røa Senter.

– Samtidig må vi ikke glemme møteplasser for de unge og for barnefamilier, sier hun.

Noe er planlagt

– Hvor langt er dere kommet med tegningene av bygget?



– Vi har begynt å plassere noen volumer, men det er ikke mye som er bestemt ennå, sier Haram.

Mange er spent på hvor mange etasjer som kommer på denne sentrale tomten ved Røakrysset.

– Har dere tenkt på hvor høyt bygget skal bli?



– Vi ser at vi bør ha seks etasjer, sier han og legger ikke skjul på at de har en drøm om et spisested i toppetasjen med god utsikt. Også det er et ønske som mange har kommet med i medvirkningsprosessen.

Nytt møte

Det er ikke slutt på muligheten for å påvirke ennå.

Nå er rapporten «Sammen skaper vi Røa» klar, som er lagd i samarbeid mellom Dypro/Røa Senter, Reell Medvirkning og Link Arkitektur. I rapporten kommer det frem at det er kommet enormt mange innspill.

Men det slutter ikke der. Det er stadig mulighet for å påvirke.

– Vi vil gjerne dele det vi har fått inn, og vi skal ha et webmøte 8. april. Der er det mulig å melde seg på for å delta, sier Dukefos. Her finner du mer info om møtet

