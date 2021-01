Ikke lenger fritt frem for elbiler i kollektivfelt i Oslo

Fra midten av januar blir det nye regler for bruk av de kommunale kollektivfeltene. Fremover må det være minst to personer i bilen for å kunne kjøre i kollektivfeltet.

Publisert: 14.01.2021 kl 14:24

OSLO: Kollektivfelt skal først og fremst være et virkemiddel for å sikre god og forutsigbar fremkommelighet i kollektivtrafikken. De nye tiltakene skal sikre dette også for fremtiden.

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding torsdag.



– Vi ser en vridning i personbilparken til elektriske kjøretøy som går riktig vei. Det er bra for miljøet at flere går over til elektriske kjøretøy. Samtidig har elbiler i kollektivfeltet begynt å bli en fremkommelighetsutfordring for kollektivtransporten. Det er derfor behov for å stramme inn på elbilenes tilgang til å bruke kollektivfeltene, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg.

De fleste av kollektivfeltene til Statens vegvesen langs E6 og E18, har hatt slik regulering et par år allerede, og restriksjoner for elbiler for å bruke kollektivfelt i rush innføres nå på andre statlige veier.

– Sammen med endringene på statlige vegnettet vil dette gi en bedre helhet i trafikkbildet, med ens skilting mellom de statlige og kommunale veiene, og det vil styrke fremkommeligheten for kollektivtransporten.

Som skiltmyndighet for Oslo kommune er det Bymiljøetaten som innfører regulering på det kommunale vegnettet.

– I Oslo vil regelen med minst to personer i bilen gjelde hele døgnet, da det er mer jevn belastning på kollektivfeltene på de kommunale vegene enn de statlige. Med passasjerkrav vil fortsatt en del elbiler kjøre i kollektivfeltet, slik at det blir en jevnere fordeling utover kjørebanen. Passasjerkravet oppfordrer også til samkjøring, noe som kan bidra til trafikkreduksjon totalt sett, sier mobilitetsdirektør Rune Gjøs i Bymiljøetaten.

Bymiljøetaten har allerede skiltet om kollektivfeltet i Grenseveien med restriksjoner for elbiler i forbindelse med de planlagte vedlikeholdsarbeidene i Vålerengtunnelen i sommer. Fra midten av januar skal det skiltes om etter en prioritert liste. Skiltplanene for Ring 2 er klare for utførelse.