«Ikke la det sosiale samværet dø»

Det nye året har begynt. Det er noe fasinerende ved starten på et år. Det ligger et hav av dager foran oss som skal få innhold. Noe godt, noe vanskelig – og kanskje fylles også noen av store overraskelser.

Publisert: 02.01.2022 kl 17:05

Vi mennesker liker å ha en viss oversikt over hva som ligger foran oss. Vi liker å legge planer for hva som venter på oss der framme et sted. Derfor ble vårt velorganiserte samfunn rystet da korona meldte sin ankomst og spredde seg over hele verden. Det var nok mange av oss som tenkte – og håpet – at denne julen skulle vi få feire på tradisjonelt vis.



Noen gjorde selvsagt det, men mange fikk merke at koronaen hadde tatt grep igjen. Familietreet hadde fått en ny gren. Delta har ikke bukket under, og omikron er på full fart inn i utrolig mange mennesker. Det sistnevnte viruset har en egen evne til å spre seg. Ut fra et virus sitt ståsted, så er det nettopp det et virus skal – spre seg til flest mulig. Det ser ut til å lykkes.



Hvordan nyåret barker i vei er det ikke godt å si, men både på Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter har en forberedt aktiviteter for vårsesongen. Av programmet kan en lese at det er mangt og meget å se fram til. Mulighetene ligger der som fristelser foran våre føtter. Det er opp til deg og meg å ta tak i tilbudene. Påmeldingene begynner når hverdagen er her igjen.

Byens øvrige seniorsentre har nok gjort det samme så det er bare å gripe fatt i programmene for vårsesongen for også denne våren blir det viktig at vi fortsetter med å ta del i aktiviteter, være sammen med andre – til tross for begrensningene vi har rundt oss. Trolig må vi leve med restriksjoner en tid framover. Men vi skal omgås også i tiden fram til solen og utepilsen lokker oss ut. Uansett alder må en sørge for at det sosiale livet fortsetter fordi det er andre mennesker som gir oss energi og livsmot. Finn veien til der du får ladet dine batterier.

Både Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter byr på de tradisjonelle tilbudene. Mange ser nok fram til igjen å bøye og tøye, uttrykke seg på ulike tungemål, lytte til musikk som blir framført, få med seg foredrag eller rett og slett å stikke innom for en kaffe og vaffel og en prat.

Ikke la det sosiale samværet dø. Gjør det det, vil vår mentale helse skrante. Det er bare å møte det nye året med åpne armer og hilse det velkomment. Alt vi vil møte der framme, er ikke rosenrødt. Det kan være direkte skremmende og farlig, men det må aldri hindre oss i å være håpefulle og livsbejaende.

Godt nytt år!

Bjørg Duve

journalist