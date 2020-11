«Ikke gjør dette!»

Det er lov å være uenig, men det er ikke lov å drive hærverk.

Publisert: 30.11.2020 kl 15:05

Bommen i Svenstuveien står der og den er til irritasjon for mange – tydeligvis. Men – det er ingen grunn til å gå løs på den. Det fører ikke til noe, uten å skremme barn og voksne som bor i nærheten. Hærverk på andres eiendom er den simpleste formen for agitasjon og skaper bare utrygghet. Her har det vært forsøk på å skade bommen i flere omganger. Noen uttrykker irritasjon over at bommen er blitt en del av adventsfeiringen, men for all del la det bli med det.

LA ROEN SENKE SEG: Ingen grunn til å hisse seg opp over dette. Foto: Vidar Bakken

Man bør hele rette irritasjonen mot byrådet og Bymiljøetaten etter at etaten tok Svenstuveien ut som prosjekt i denne delen av planperioden. Det skjedde etter at byrådet gjorde et rammekutt i budsjettet til Bymiljøetaten. Når Svenstuveien vil bli oppgradert med fortau slik at bommen kan fjernes, er dermed svært usikkert.

Vidar Bakken

Redaksjonssjef Akersposten

