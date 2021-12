Ikke fornøyd med 550 leiligheter i blokkbebyggelse

Han leder et enstemmig bydelsutvalg når det gjelder synet på utviklingen av Husebyplatået. De prioriterer annen type bebyggelse og tjenester.

Publisert: 31.12.2021 kl 17:04

FLOTTE BYGG: Bydelslederen er glad for at flere av de flotte byggene på tomten blir bevart. Foto: Vidar Bakken

MONTEBELLO: Akersposten intervjuet daglig leder i Husebyplatået AS, Tom Bratlie i november 2021. Det var i forbindelse med at selskapet hadde sendt inn det endelige planforslaget for utbygging på Statnett-tomten til Plan- og bygningsetaten.

Ikke denne type bebyggelse

I saken peker Bratlie blant annet på at antall boligenheter er redusert siden det første utkastet, fra 1200 til 550 boligenheter.

- Det er vel og bra, men det er likevel ikke denne type blokkbebyggelse vi ønsker oss. Vi ønsker en utbygging som er mer i samsvar med karakteren for dette området og det betyr blant annet en mye lavere og mindre dominerende bebyggelse. Dette er et enstemmig bydelsutvalg enige om, sier leder av bydelsutvalget (BU) i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen, og viser til vedtaket i BU.

- Vi er også opptatt av at det bør legges til rette for en familie- og barnevennlig bebyggelse. Vi opplever at barnefamilier flytter ut av bydelen. Det er viktig å skape forhold slik at vi tiltrekker oss disse. Det innebærer blant annet gode skole- og barnehagetilbud, sier Pedersen.

Skole skulle vært med

Akersposten møtte Pedersen på Statnett-tomten, hvor han peker på det store kontorbygget på området.

- Det vi utfordrer kommunen på er å «kjøpe» seg inn i dette prosjektet for å etablere skole- og barnehagetilbud. Her planlegger man flere hundre boliger og som vanlig vil kommunen senere komme og etterspørre skoletilbud. Vi mener at en skole skulle vært integrert i dette prosjektet, gjennom et samarbeid med utbygger på et tidlig tidspunkt. Hva med for eksempel dette store kontorbygget? Kunne dette bli gjenbrukt og bygget om til skole? Vi sliter også med tilpassede boliger for dem med funksjonshemming. Dette har vår bydel pekt på i ulike sammenhenger. I forbindelse med utbyggingen her, burde kommunen vært på banen og blant annet satt betingelser om at tilpassede boliger skulle inn i planforslaget.

Nyttårsønske

Leder av BU i Vestre Aker, Yngvar A. Husebye og Pedersen har tidligere understreket problemet med at bydelene i liten grad blir lyttet til, selv om byråd og bystyre gjør vedtak som får store konsekvenser for bydelene.

- Bydelen sitter med mye kompetanse og lokal kunnskap. Jeg kan vise til flere store plansaker, hvor vi har brukt mye ressurser på å fremme alternativer uten å bli hørt. Områderegulering Skøyen er i likhet med prosjektet her på Montebello eksempler på det. Jeg har et nyttårsønske. Det er at byrådet og Plan- og bygningsetaten går i nærmere dialog med oss i fremtiden, for å utnytte den dokumentasjon og kunnskap som bydelen sitter med. Vi vil være konstruktive samarbeidspartnere, forsikrer bydelslederen.

