«Ikke et valg mellom naturverdier og idrett – her oppnår Oslo begge deler»

I denne saken står man ikke overfor et valg mellom naturverdier og idrett, her oppnår Oslo begge deler, skriver Jørgen Arnesen.

Publisert: 14.09.2020 kl 14:06

Tirsdag 8. september sendte Byrådet sin innstilling til Bystyret hvor det avslår Holmenkollen Tennisklubbs søknad om å bygge nytt idrettsanlegg ved Bautatomten på Midtstuen.



Byutviklingsutvalget, som ledes av Øystein Sundelin (Høyre), har avtalt befaring av Bautatomten. Utvalget skal gi sin innstilling og deretter går saken til Bystyret for endelig beslutning, antakelig i løpet av november. Det er strålende at Sundelin og utvalget tar initiativ til befaring slik at saken blir ytterligere belyst!

Den 7. september ble Arild Hermstad (fungerende byråd for byutvikling, MDG) intervjuet av Akersposten hvor han begrunnet Byrådets negative innstilling til HTKs planer om nytt tennisanlegg ved Bautatomten.

Hermstads begrunnelse er i beste fall basert på misforståelser og/eller skyldes eventuelt manglende innsyn i sakens realiteter. I verste fall er flere av hans svar villedende. Følgende bør korrigeres og nyanseres:

Hermstad hevder at «Fylkesmannen satte foten ned, blant annet på grunn av omlegging av Styggedalsbekken». Det er feil. Fylkesmannens eneste begrunnelse for å sende saken tilbake til kommunen for ny behandling, var at han mente kommunens vurderinger vedrørende barn og unges interesser ikke kunne anses for å være tilstrekkelige.

Dette er grundig utredet og redegjort for i planforslaget som nå legges frem av HTK. Fylkesmannen vurderte også klager fra naboer om hensyn til miljø, naturmangfold, dyreliv og Styggedalsbekkens trasé, men disse ble avvist med følgende konklusjon: «Fylkesmannen påpeker også at enhver utbygging av ubebygde områder vil kunne være i konflikt med prinsippet om bærekraftig utvikling. Dette hensynet må ivaretas gjennom vurderinger av hvilke konsekvenser et tiltak får. Dette mener vi at er tilstrekkelig redegjort for i denne saken.»

Hermstad hevder at «Fylkesmannens annullering av det forrige vedtaket og deres fortsatt sterke fraråding har vært en vekker» samt at «Det er ekstremt stor reguleringsmessig risiko knyttet til dette prosjektet. Det veier tungt» Han begrunner risikoen med at både Plan og- bygningsetaten og Fylkesmannen har uttalt seg kritisk og fraråder planene samt at Fylkesmannen annullerte Bystyrets positive vedtak i forrige runde.

Dette er ikke noe nytt. Begge instanser var kritiske i forrige runde også. Det at Fylkesmannen som høringsinstans uttaler seg negativt, betyr imidlertid ikke at Fylkesmannen som klageinstans vil stoppe vedtaket. Det er heller ingenting i Fylkesmannens uttalelse fra forrige runde som antyder at nåværende planforslag vil bli stoppet. Tvert i mot. I og med at alle klager som gjaldt manglende utredning av hensyn til friluftsliv, miljø, naturmangfold, dyreliv, bekkeløp og forhold til andre kommunale planer og føringer den gang ble avvist, kan Fylkesmannen heller ikke i denne runden stanse vedtaket med disse begrunnelsene.

Når nå hensynet til barn og unges interesser er grundig redegjort for, kan vi heller ikke se andre mulige klagegrunner som ikke allerede er prøvd.

Hermstad hevder at «Korridoreffekten langs vassdraget på området er utrolig viktig for det biologiske mangfoldet. Byrådet har også vedtatt en plattform i 2019, som blant annet slår fast at utbygging langs vassdrag er noe vi skal slutte med». Jeg vil gjerne henvise til de arbeidene kommunen selv utførte i Styggedalsbekken noen hundre meter fra Bautatomten i sommer. Disse er vesentlig mer inngripende på bekken enn det HTK planlegger (se vedlagte foto). Det er direkte feil som Hermstad sier at HTK vil legge bekken i rør. Bekkeløpet vil legges om, men løftes opp i dagen. Vi kan ikke se at HTKs tiltak fører til at vassdraget blir ødelagt.

Hermstad viser til at «bystyret fikk en ny sammensetning i 2019 og med et nytt byråd med en ny og sterkere plattform som ivaretar naturverdiene». Med en slik uttalelse antyder Hermstad at vi i denne saken står overfor et valg mellom miljø eller idrettsanlegg. Byrådsplattformen (ref: kultur, idrett og frivillighet) er også tydelig på behovet for idrettsanlegg, og Vestre Aker er aller dårligst stilt i Oslo. I denne saken står man ikke overfor et valg mellom naturverdier og idrett, her oppnår Oslo begge deler:

*Med hensyn til naturverdier har HTK vært meget bevisst på å være skånsom mot miljøet. Fotavtrykket på det nye anlegget er blant annet redusert fra 19 til kun 5 mål. Tilgjengeligheten til de resterende 14 mål er grundig hensyntatt i planene som vil skape et bedre og tryggere grøntområde enn dagens situasjon. I tillegg vil den nye hallen med seks baner bygges på en slik måte som gir betydelige miljøgevinster i driften sammenlignet med dagens boblehall, som bruker ca. 70.000 liter olje per år for to baner. Utslippene vil dermed bli vesentlig lavere, mens antall baner tredobles - slik vi ser det, helt i tråd med byrådsplattformens fokus på både miljø og idrett for barn og unge.



*Vestre Aker ligger betydelig på etterskudd med hensyn til idrettsanlegg. Med den nye hallen vil hundrevis av barn og unge som i dag står på ventelister kunne delta aktivt i idrett. Kapasiteten til HTK og naboklubbene, som for eksempel Heming Tennis, er for lengst sprengt på tross av at Heming bygget nytt tennisanlegg i 2009. I tillegg vil skolene i nærmiljøet ha tilgang til sårt tiltrengte kroppsøvningsarealer.



Bystyret og dets representanter har med HTKs planer anledning til å realisere et nytt, miljøvennlig og sårt tiltrengt idrettstilbud for fremtidige generasjoner, på en tomt som ligger «brakk» - uten å belaste kommunens budsjett!

Nå som søknaden snart kommer på dagsorden i Bystyret, håper jeg virkelig representantene setter seg godt inn i saken - da vil forhåpentligvis Byrådets innstilling forkastes og søknaden godkjennes.

Samtidig ønsker jeg Byutviklingsutvalget en opplysende befaring!

Jørgen Arnesen

medlem av HTK

