«Ikke et ugrunnet angrep på Lan Marie Berg – men ansvarliggjøring av en byråd som ikke har gjort jobben sin»

Ingen av partiene som stemte for mistillitsforslaget er mot byråd Berg fordi hun er kvinne, er ung eller har minoritetsbakgrunn. Ingen partier på Rådhuset er heller mot en ny reservevannsløsning for Oslo. Det er heller ikke det det handler om. Mistilliten er på ingen måte grunnløs.

Publisert: 18.06.2021 kl 10:15

Høyre stemte for mistillitsforslaget mot byråd Lan Marie Berg, fordi byråden ikke har informert Bystyret da hun først ble klar over de enorme overskridelse dette prosjektet ville få. Byråden har brutt informasjonsplikten hun har ovenfor bystyret. I tillegg har hun gjennom denne budsjettsprekken vist at hun ikke har kontroll over egen etat og det største prosjektet Oslo kommune har hat ansvar for på lang tid. Det vil få økonomiske konsekvenser for byens innbyggere, som til syvende og sist vil måtte betale for den manglende kontrollen.

Prosjektet ny vannforsyning ser i dag ut til å bli over 40% dyrere enn da bystyret vedtok prosjektet for halvannet år siden. Byråden har visst om budsjettsprekken og ikke informert videre, som hun skulle. Forholdet mellom bystyret og byrådet er avhengig av tillit, men mer enn det; byrådet må også forholde seg til et reglement. Her slås det blant annet fast at «Hvis byrådet blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av et vedtak, skal byrådet gjøre bystyret oppmerksom på dette på en egnet måte.»

At det allerede i mars 2020 ble kjent at den første av totalt ti entrepriser i dette prosjektet ble nesten 1 milliard kroner dyrere enn forventet, er informasjon som er av «sentral betydning». Byråden ble for et halvt år siden informert om at også den neste store entreprisen ble vesentlig dyrere enn forventet, og skulle ha varslet bystyret da.

En ting er å ikke informere bystyret. Noe annet er å holde tilbake informasjon. I byrådets reglement står det at «årsberetningene skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten.» Det står ingenting i årsberetningen fra Vann og avløpsetaten for 2020 om at økonomien i prosjektet er svært stram, og at «tilbudene på de to første entreprisene viser betydelige avvik fra forventningene» som det står i saken vi behandler i dag. Da byråden godkjente årsberetningen i april 2021, visste hun at viktig informasjon var utelatt.

Byråd Lan Marie Berg har opplevd mye mer hets enn de fleste. Det er uakseptabelt. Vi skal behandle hverandre med respekt. Det er lett å ha sympati for Byråd Berg akkurat nå. Det hun står i nå er tøft rent menneskelig. Men dette faktum kunne heller ikke være formildende når bystyret skulle stemme over hvorvidt byråden hadde bystyrets tillit eller ikke. Derfor støttet Høyre mistilliten mot Byråd Berg.

Anne Rygg

Gruppeleder for Høyre i Oslo Bystyre

Anita Leirvik North

Gruppeleder for Høyre i Bydel Vestre Aker