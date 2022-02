Ikke et eneste tilfluktsrom i våre bydeler

Nrk melder om en voldsom økning av søk på tilfluktsrom i google. Bor du i Ullern eller Vestre Aker er resultatet 0.

Publisert: 24.02.2022 kl 11:50

ULLERN/VESTRE AKER: Det siste døgnet har det vært 1000 prosent økning i Google-søk etter "tilfluktsrom Oslo", skriver nrk.no. Det er naturligvis situasjonen i Ukraina som gjør at folk orienterer seg.

Akerspostens redaksjon har i tillegg fått flere henvendelser fra lesere som tipser om at det ikke er noen tilfluktsrom i vår del av byen.

– Jeg har forståelse for at man kan bli urolig når man leser det som er i media. Da tenker jeg det er fint at man søker informasjon om hvor de nærmeste tilfluktsrommene er, sier stedfortredende sjef i Sivilforsvaret, Jørn Atle Moholdt til NRK.

Det er ikke noen grunn til å håpe på et tilfluktsrom i umiddelbar nærhet av der du bor, om du bor i bydelene Ullern eller Vestre Aker. Bor du i den vestlige delen av de to bydelene, er det best å se over kommunegrensen, hvor Bærum har flere tilfluktsrom i nærheten av kommunegrensen.

Så å si alle tilfluktsrom i Oslo ligger innenfor Ring2 ifølge kartet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Unntaket er to tilfluktsrom i Søndre Nordstrand.

