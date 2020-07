Bymiljøetaten har sett seg lei på uvettig bruk av den delvis utskjelte engangsgrillen.

Publisert: 25.07.2020 kl 07:40

MARKA: Etaten viser bilder av hvordan bruk av engangsgrill på treverk gir trist resultat. På Facebook har de derfor kommet med det omtaler som et lite hjertesukk. De ber folk tenke over hvor de plasserer grillen.

Her er innlegget:



Pass på hvor du setter engangsgrillen

Her kommer et lite hjertesukk. Mange er ute og griller og koser seg, men pass på hvor du plasserer engangsgrillen. Bryggene i marka er populære, og dessverre er det også populært å slå seg ned på disse med engangsgrillen. På bildene ser du hvordan det så ut på Steinbruvann i Lillomarka etter en helg med grilling. Når man fyrer opp grillen på badebryggene, brenner grillene hull i treverket og i verste fall kan brygga brenne opp. Husk at all bruk av grill og bål i marka er forbudt, utenom de godkjente bålplassene. De godkjente bålplassene er alltid skiltet. Her får du nyttig info om bål- og grillforbudet og oversikt over de godkjente ildstedene. Fortsatt god sommer!

Følg Akersposten på Facebook