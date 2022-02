50.000 barn i Norge opplever mobbing i skole eller barnehage hver eneste måned. Kan vi forebygge utestenging og mobbing ved å tone ned status som verdi?

Publisert: 24.02.2022 kl 14:30

I et intervju med Ungdomsteamet i bydelen fremkommer det at selv om barn og unge har noen å være sammen med både på skole og fritiden, samt venner å betro seg til, er det viktig å ikke glemme de som ikke har dette.

Barn som blir holdt utenfor, står i en avmaktssituasjon i forhold til resten av flokken – de som sammen har makten til å støte noen ut. Slik foregår mobbing og utestenging i landets skolegårder. Det evige jaget med ord og handling som litt etter litt senker egenverdien til et ungt menneske.

Det koster samfunnet dyrt. Men sannheten er at ingen av oss kan tvinge oss inn på en fest vi ikke er invitert til.

Ifølge forskning kan foreldre og lærere trolig forebygge mobbing ved å tone ned status som verdi. Skolen og hjemmet, ikke minst samfunnet, kan vektlegge verdien av å være en god venn, og aktivt motvirke at jakten på sosial status er det avgjørende. Samme forskning tyder på at mye mobbing er sterkt knyttet til kampen om posisjon.

I skolegården er det uskrevne regler. Inkludering eller nådeløs utestengelse. Klikkene oppstår enten man vil eller ikke. Det er stor sannsynlighet for at barna våre enten kommer til å være med i, eller bli stengt ute fra, en gruppe eller «klikk» i løpet av skoletiden.

Det er nærmest umulig å skåne barna fra å bli utsatt for de nådeløse reglene. Det er derfor også nødvendig å peke på at en oppvekst uten en eneste negativ hendelse er nærmest umulig å forestille seg.

Slik sett trenger barna våre å tilegne seg strategier for hvordan de kan mestre situasjoner der de opplever å bli krenket. Det er den ene siden. For selv om vi voksne kan lære barna våre hva ekte vennskap er, samt hjelpe til med å opprettholde selvtillit og selvrespekt mens forhandlingen i «klikken» pågår, er sannheten at det å bli ekskludert svært ødeleggende følelsesmessig.

Det er ødeleggende for sosial utvikling.

50.000 barn i Norge opplever mobbing i skole eller barnehage hver eneste måned. Forskningen viser at langtidseffekten kan bli alvorlige. Mobbingen har store menneskelige kostnader for dem som blir rammet. De som blir utsatt for mobbing har i snitt ett karakterpoeng dårligere enn resten, som kan føre til tapt utdannelse. I tillegg er det er snakk om angst, depresjoner, psykosomatisk plager som vondt i nakke eller mage, dårligere selvbilde eller selvmordstanker.

Barn og unge som har en lavere posisjon i gruppen kan ende opp med å delta i utestenging for å sikre seg at de selv ikke havner utenfor. Det kan være hensiktsmessig å gjøre det de populære elevene forventer – for å sikre at de selv ikke havner i unåde.

Mange studier har tidligere vist at de ledende elevene kan være spesielt ekskluderende. Man kan bli kul og beundret om andre blir oppfattet som det motsatte – nemlig ukule og teite. Kan vi godta at barna våre ofrer trivselen til medelever for at de selv skal få status?

I et intervju med Tove Flack, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, kommer det frem at utestenging foregår ved at jenter eller gutter begynner å kommunisere negativt til og om medelever. Baksnakking, spredning av negative rykter, kroppsspråk som avviser, ekskludering fra deltakelse i aktiviteter eller krenkende kommentarer, står sentralt. En forurensende type mobbing som ofte går ubemerket av foreldre og lærere. Det er flere forskjellige typer relasjonell aggresjon: svik, eksklusjon eller ensomhet, sladder, ydmykelse og løgn. Også kjent som skjult aggresjon eller skjult mobbing.

Disse strategiene kalles på fagspråket relasjonelt aggressive. En strategi som skader en persons relasjoner til andre, eller de skader følelsen av å være akseptert og inkludert i en gruppe.

Ledende posisjoner kan havne hos mennesker som er beundret og mektige. En annen faktor er at de er sett på som kule. Dette er mennesker som ofte er relasjonelt aggressive.

Barnehageforskere har tidligere testet to ulike teorier om små barn som opplever sosial utestengelse. Den ene teorien sier at det å bli ekskludert gjør små barn aggressive. De blir utilpass og sinte. Ikke bare mot andre barn, men ofte også mot foreldrene sine. Den andre teorien sier at små barn som blir ekskludert prøver å møte utestengelsen med å bli mer samarbeidsvillige og kanskje mer underdanige i forhold til andre barn. At de prøver å komme inn i gruppen gjennom å tilpasse seg.

I denne studien fikk forskerne bekreftet den første teorien. Barn som blir utestengt blir først og fremst mer aggressive.

Dette gjentar seg også i samtalene jeg har med foreldre. De lever i en evig loop av kamper. Barna strever sosialt. På skolen eller i barnehagen. Barnet havner i konflikter med andre barn og ender opp som «svarte-Per» og negative karakteristikker.

Barnet havner i onde sirkler: De barna som i utgangspunktet er urolige og aggressive, blir enda mer urolige og aggressive. Dette som et resultat av at de ikke finner noen god plass i det sosiale samspillet med andre barn.

En enorm påkjenning for et ungt menneske.

Flack har doktorgrad i spesialpedagogikk, og har jobbet med mobbeproblematikk og psykososialt miljø blant barn og unge de siste 20 årene. Forskeren fremholder at det lenge har vært kjent at personer som er pådrivere for utestenging, ofte har høy sosial status i gruppen de tilhører.

Ved å bestemme hvem og hva som betyr noe, får de selv stor betydning.

Forskning tyder på at mye mobbing er sterkt knyttet til plassering og omdømme. De med en sterk posisjon i en klasse kan være sterke pådrivere for utestenging.

I det norske samfunnet blir sosial status fremhevet som viktig. Vi ser det hver dag i sosiale medier. Både unge og voksne i konkurransesituasjoner der det brukes krefter på å sikre seg selv. Det fremstår som at det gjelder å vite mest, være først, best, penest, best trent, slankest og kulest.

Vi vet at enkelte kan få en ledende posisjon fordi de er beundret og mektige.

Det vil alltid være ulike posisjoner i en gruppe. Noen vil være ledere, og derav få mye oppmerksomhet. Andre ikke. Det finnes imidlertid to måter å oppnå popularitet på.

Det går like fullt an å bli populær og ledende fordi man er hjelpsom, støttende og inkluderende. Dette vises tydelig i forskning. Samfunnet bør derfor legge mer krefter inn i å tidlig hjelpe barn med lederegenskaper til å utvikle en slik pro-sosial ledelse, der de blir verdsatt fordi de er inkluderende.

Hvis vi i tillegg til å hjelpe lederne i elevmassen til å utvikle en inkluderende lederstil, lærer barn og unge verdien av å være en god venn. I dette gis barn og unge viktige redskaper som effektivt kan bidra til å motvirke utestenging. Dette er bare den ene positive effekten. Studier viser at de ungdommene som er mest fornøyde, er de som er i stand til å bygge gode, trygge og nære relasjoner til andre. Det er disse barna og ungdommene som utvikler seg positiv følelsesmessig og sosialt, og som klarer seg best senere i livet.

Hanne-Karine Sperre

journalist