I karantene i påvente av corona-svar

Corona-smitten kan ha kommet til Ullern, da to 19-åringer nå må holde seg innendørs mens de venter på svar på prøvene.

Publisert: 27.02.2020 kl 13:40

ULLERN: VG skriver torsdag om Charlotte Aasbie (19), som har vært på reise i Indonesia og mellomlandet i Singapore. Mens hun ventet på å bli testet for corona-viruset, hadde hun besøk av venninnen Fanny Bruun (19). Dermed må begge holde seg i huset på Ullern.

– Jeg hadde veldig mye hoste, en sterk forkjølelse. Så ble foreldrene mine bekymret og ville at jeg skulle kontakte legevakten. De sa at siden jeg hadde vært i Indonesia så var ikke det et av områdene som telte for at man måtte sjekke seg. Men jeg hadde mellomlandet to ganger i Singapore, og det er et av de stedene som er ganske utsatt, forteller Charlotte Aasbie til VG.

Helseetaten i Oslo kommune opplyser til VG om at de har tatt omkring 50 prøver for coronavirus siste par døgn. Etaten ber om at alle de 50 holder seg i karantene til de får svar påfølgende dag, opplyser kommunikasjonsjef i Helseetaten, Christian Ekker Larsen.

LES HELE saken på VG.

Følg Akersposten på Facebook