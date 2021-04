«I dag sier de nei til å gjøre noe med dette»

Forslaget om å sette i gang en regulering som innebærer sykkelvei i Sørkedalen, vil få nei under dagens bystyremøte.

Etter at saken ble behandlet i Samferdsels- og miljøutvalget i forrige uke, er det ingenting som tyder på at forslaget som er fremmet av Høyre, Frp og Venstre om å starte regulering på strekningen av Sørkedalsveien mellom Peder Ankers plass og Skansebakken får flertall. Bystyret behandler saken i dag, onsdag 21. april.

Dette til tross for at den er ønsket av beboere, velforeninger, de politiske partiene lokalt og alle de store idrettslagene i nærområdet. Å bygge ut veiskulderen langs Sørkedalsveien, er også i utgangspunktet anbefalt av Bymiljøetaten.

Akersposten mener det er en skam at en reguleringsprosess ikke blir satt i gang. En reguleringsprosess ville kunne avklart om denne løsningen kombinert med delalternativer ville være gjennomførbart, uten at forpliktende midler til prosjekt fulgte med i første omgang. I stedet blir arbeidet som er gjort i saken lagt død, og ender opp i et uforpliktende vedtak lansert av byrådspartiene, som ikke leder noe sted.

Dette vitner om hvor lite interessert byrådet er i å sikre den mest brukte veien for myke trafikanter inn i og til marka. Det er helt i tråd med at byråd Lan Marie Berg ikke har vært i stand til å oppfylle løftet om at veiutvidelsen på 300 meter nord for Peder Ankers plass, som skulle være på plass før tungtransposten fra det nye tunnelanlegget startet. Ingen vet i dag når arbeidet starter for et lite prosjekt, med en regulering som ble vedtatt i 2016.

Berg sa for nesten nøyaktig tre år siden: - Jeg er klar over at vegstrekningen har utfordrende utforming som gir dårlig trafikksikkerhet, og jeg er enig med bystyrerepresentant Wilhelmsen i at det haster å sette i gang med arbeidet.

Det har altså gått tre nye år og det er usikkert når arbeidet, som flere ganger har fått ny antatt oppstartstid, blir satt i gang.

Det er altså snakk om 300 meter, og da står det igjen 8,6 kilometer med Sørkedalsvei, uten noen form for sikring av tusenvis av økende antall gående, joggende, ridende, syklende eler utøvere på rulleski. Det er bare å vente på den neste ulykken.

