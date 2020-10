– I år er vi et av topplagene

Innebandydamene til Monolitten Idrettslag har de årene tatt flere steg, og har nå blitt et lag å regne med i eliteserien for kvinner. Lørdag knuste de Sveiva 5-0.

Publisert: 24.10.2020 kl 22:35

SKØYEN: – Vi har bygd sakte, men sikkert mot å bli et av Norges beste lag. Vii har tatt steg hvert år. Og i år er vi ett av de tre topplagene. Så det er motiverende både som trener og spiller, sier Robert Henriksen.

Han råder nå over en ung, men fremadstormende spillerstall som har en snittalder på rundt 22 år.

I løpet av de første fem seriekampene har de både fått bank av serieleder Grei, men også plaget seriemester Tunet til straffeslag som de for øvrig tapte. Det gir absolutt grunn til håp.



– Vi er egentlig litt halvskuffet over den Tunet-kampen. Vi ledet jo da det var igjen litt over to minutter, og så fikk de en kontring, men vi er veldig fornøyd også. Serieåpningen mot Grei er vi veldig skuffet over, og vi håper å ta revansje neste helg, sier Henriksen.

– Hva er målet nå?



– Vi har sagt at i serien er målet topp tre, og vi skal bruke mange spillere i serien sånn at vi får mange i match-trening, men samtidig gå ned litt hvis vi må. Men når sluttspillet begynner er det NM-gull. Det er det eneste som gjelder, forklarer Monolitten-treneren.

Svensk forsterkning tok ansvar

Et par forsterkninger har også kommet inn og en av dem er svenske Petra Anneli Weiss (34), som kommer fra nettopp Sveiva.



– Det var viktig for meg at vi vant i dag, så jeg vet at jeg spiller på riktig lag, sier Weiss.

Litt over syv minutter tok det før hun sendte Monolitten i føringen med 1-0.

– Det vil alltid være deilig å få det første målet og kjenne at man har overtaket. Nå fikk vi det ganske tidlig og så holdt vi det hele matchen, sier Weiss.



Ti minutter senere snappet Hajar Kaddouri opp en feil fra Sveiva-forsvaret, og hun hadde en enkel oppgave med å putte 2-0.

Og da Weiss økte til 3-0 tolv minutter ut i andre periode var det egentlig gjort, og hjemmelaget vant enkelt skuddstatistikken 36-16.

– Jeg synes at alle gjør en bra jobb i dag. De fleste får spilletid og, vi rullerer på spillere, sier Weiss.



Scoringer av Riccarda Katharina Schimanski og Stine Flatland gjorde at det ble 6-0 til slutt.

– Jeg synes at vi gjør det vi skal, men vi slipper til litt mye bakover, men keeperne gjør det de skal. Og så synes jeg jo at Sveivas keeper er ekstremt god. Hadde det blitt 9-3 eller 10-3, så hadde det vært et veldig fair resultat. Noen ganger scorer man bare fem, og neste gang åpnes ketchupflaska, sier Henriksen.

Uansett kunne han glede seg over at Monolitten for første gang holdt nullen denne sesongen.

– Det er deilig for keeperne å få en smultring og det bygger vi videre på. Det er sånn at slipper vi inn en til tre mål, så skal vi kunne vinne hver kamp. Så vi sier jo det at for å få et offensivt spill, så må vi være gode defensivt, forteller Henriksen.

Fra Bygdømonolitten til Monolitten

Foran matchen ble det for øvrig også informert om at Bygdømonolitten igjen har tatt navnet Monolittten.

– Det er ingen medlemmer hos oss som bor på Bygdøy, fordi de som bor der er medlemmer av Huk. Vi ønsker ikke å distansere oss fra Bygdøy, men vi ønsker å markere at vi er klubben for Skøyen-området, og nå beveger vi oss mot Frogner, Borgen, Heggeli, Smestad og rundt her. Derfor er det naturlig å velge navnet Monolitten, forklarer styreleder i Monolitten IL, Sigurd Solem.

– Dere har også fusjonert med Frognerparken IL?



– Det er for å tilby flere idretter. Nå kan jentene og guttene spille håndball, innebandy og fotball. Og så kan de dra å spille tennis når de vil. Vi kan utvide spektret og bli en mer solid klubb. Vi kan være klubben for barna i det lokale området, så jeg ser ikke bort at vi hvert øyeblikk kan få basketball og kanskje friidrett, sier Solem.

I august 2022 kommer det dessuten en hall ved, Frognerparken rett ved siden av den nye ishallen.

– Du kommer ikke til å se den, for den skal graves ned i bakken. Det er veldig dyrt det de på død og liv skal gjøre, men sånn blir det, forklarer Solem.

PS! Etter fem serierunder er Monolitten nummer tre på tabellen med 10 poeng. Grei leder med 14 poeng, mens Tunet har 12 poeng på andreplass.