I 2021 blir «proppen» fjernet

Etter at stubbene har lagd trafikkaos i rundt 13 år på Bogstad, er det bestemt når de skal bort. Blant annet skal veien utvides.

Publisert: 22.01.2020 kl 11:50

BOGSTAD: På utfartsdagene har det dannet seg køer i begge retninger på Sørkedalsveien, mellom Peder Ankers plass og Bogstad badeplass. Særlig når det har vært brøytekanter, har busser og lastebiler ført til at det har vært mulig å kjøre bare ett kjøretøy av gangen. De siste årene har Akersposten fått en rekke henvendelser fra lesere som lurer på om stubbene skal fjernes – og veien utvides.

Alleen død i 2007

Det var i 2007 almesyke hadde tatt knekken på den flotte alleen som strakk seg mellom campingplassen og golfbanen. Akersposten skrev høsten 2007 at det ikke lenger var håp for alleen, etter at det ene treet etter det andre hadde måttet gi tapt.

Følg Akersposten på Facebook

Akersposten skrev også, altså for snaut 13 år siden:



«Når nye trær blir plantet, vil dette måtte skje i forbindelse med omlegging av veibanen. Slik den fremstår i dag er den for smal for dagens trafikk. I dag vurderer samferdselsetaten behovet for ny veibredde, når trærne likevel skal fjernes. – På denne strekningen skal vi se på løsninger for å utvide og oppgradere veibanen, og etablering av gang og sykkelvei. Foreløpig er dette et forprosjekt, hvor det ikke foreligger noen konklusjon. Forprosjektet vil være ferdig rundt juletider, sier Linda Janette Mørk i samferdselsetaten.»

Her er lenke til saken på Akersposten i 2007 (som nå ligger på Nettavisens plattform).



Skal plante trær igjen

Siden den gang har altså både harde og myke trafikanter ventet mer eller mindre tålmodig på en løsning for å bedre trafikkforholdene i denne 350 meter lange traseen. Og nå er det altså bestemt: Stubbene skal bort, veibanen skal gjøres bredere, og gangveien skal opprustes.

– Vi har startet med prosjektering av veistrekningen fra Peder Ankers plass og ca 350 meter nordover mot Bogstad. Veien skal utvides, gangveien opprustes og alleen skal reetableres. Stubbene vil måtte fjernes som del av gjennomføringen av prosjektet. Byggeplan skal være ferdig høsten 2020, og antatt byggestart vil være 2021, sier presseansvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen, til Akersposten.

LES OGSÅ: Kaoset fortsetter i vinter, men løsningen er på vei



– Nå må vi få fjernet de gamle stubbene

Følg Akersposten på Facebook