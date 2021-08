«I 2019 brølte de – nå skal de påvirke»

Mange av dem som for første gang har mulighet til å legge veien om stemmelokalene ved et stortingsvalg, har ikke opplevd 1900-tallet. De er barn av 2000-tallet, og for første gang skal de påvirke ved hjelp av stemmeseddelen.

Publisert: 07.08.2021 kl 19:25

I 2019 hørte vi dem fordi de hevet stemmen og brølte -– klimabrølet. Har engasjementet kraft til å få innvirkning på det kommende stortingsvalg 13. september? For første gang skal de si noe ved å stemme – vel vitende om at det valget de gjør får betydningen for de kommende årene. Når stemmeseddelen er sluppet ned i urnen, skal også de leve med konsekvensen av det politiske valget de selv gjorde.

Året 2020 har satt sitt preg på de unges hverdag. Det meste ble snudd opp ned da pandemien rammet og samfunnet ble stengt ned. Hjemmeskole, kohorter, avstand og vaske hender ble noe av det som satte sitt preg på hverdagen. Deretter fulgte vaksinering og en langsom åpning av samfunnet.

De som ble født på 80- og 90-tallet vokste opp med optimismen i kjølvannet av Berlin-murens fall. Generasjonen etter dem har vokst opp med økende krisebevissthet rundt klimaspørsmålet og framvekst av kampen mot terror, IS-regimet og Donald Trumps presidentperiode.

Valgundersøkelsen etter 2017-valget viste at unge velgere i større grad enn eldre kjenner på følelser som frykt, frustrasjon og sinne. Ungdata-undersøkelsen viste at den kommende generasjonen er noe mindre optimistisk innstilt til framtiden enn for noen år siden.

For en god del unge har klima gått fra å være en enkeltsak til å være det overordnede for all politikk. For en del unge velgere er spørsmålet om klima den eneste rette tilnærmingen for politiske valg. De har visst om klimatrusselen så lenge de har fulgt med. Den er ikke noe nytt - heller en etablert sannhet. De vil se løsningene, for de vet de må håndtere konsekvensene.

Holdningen til klimaet er trolig den enkeltsaken hvor det er størst forskjell på generasjonene. Når politikerne ber oss endre forbruksvaner, produksjonsmetoder og bilparken er det formaninger som eldre opplever som store og brå endringer. For unge kan det ikke skje raskt nok.

Det skal bli spennende å se hvordan de unges stemmer avgis. Det er med på å bestemme den videre vei.

Unge som gamle - bruk stemmeretten.

Bjørg Duve

journalist