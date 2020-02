– Hyggelig å kunne hjelpe til

Ullern kirke er et landemerke i hele Oslo vest – og utvilsomt et av de flotteste kirkebyggene i byen. En stund har vi sett lite til dette i de vintermørke kvelder. Fra en opplyst tilstand har det vært mørkt helt siden midt i januar. Men nå blir det lys igjen. Takket være Mustad Eiendom.

Publisert: 27.02.2020 kl 09:20

ULLERN: Onsdag skrev Akersposten om lydproblemene inne i kirken. Også på utsiden har Ullern kirke sine utfordringer. Da er det lyset som har vært problemet.

Sogneprest Jorund Andersen sier til Akersposten at det dessverre vjste seg å by på utfordringer med å få lyssatt kirken etter at flere av lyskaster-lampene sa takk for seg tidligere i vinter.

– Ja, vi fikk ikke den hjelpen vi håpet på fra de som har relevante budsjetter for dette. Dermed ble kirken liggende der i mørket.



– Så tok bydelsleder i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen, affære. Han tok kontakt med Mustad Eiendom, som var positive til å hjelpe oss. Og nå er det lys igjen. Vi er meget takknemlige for hjelpen, sier sognepresten.

Adm. direktør i Mustad Eiendom, Olav Line, sier i en kommentar: – Det var Carl Oscar Pedersen som ringte og fortalte om at Ullern kirke hadde noen praktiske problemer. Vi vet at Ullern kirke er viktig for mange, og synes derfor at det var hyggelig om vi kunne hjelpe til. Dette er en form for dugnad som jeg tror er viktig for lokalsamfunnet, sier Olav Line.

Mustad har en lang historie på Lilleaker og Ullern – faktisk helt siden 1875, og med en solid posisjon i lokalsamfunnet. Kirken er fra 1903 og ble bygget i sin tid ved hjelp av lokale initiativ og krefter. Det er altså lange linjer i å spore når Mustad nå bidrar til at landemerket Ullern kirke igjen fungerer som det også i mørket.