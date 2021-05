«Hvorfor skal byrådet plage unge og eldre i Vestre Aker og Ullern?»

Det er på grensen av det skremmende at et politisk parti vil diktere voksne mennesker til hva de skal spise. Det er et valg vi fint klarer å ta selv, skriver Cecilie Lyngby (FNB).

Publisert: 12.05.2021 kl 14:38

For to og et halvt år siden år siden kunne den sjokkert sykehjemsbeboeren Esther Gjertsen fortelle i VG at MDG ønsket å redusere kjøttinntaket hennes. Partiet hadde nemlig vedtatt at de eldre skulle nektes å spise så mye kjøtt som de ønsket av hensyn til klimaet.

Nå forsøker MDG igjen å hindre eldre på eldresentre tilgang til kjøtt. Kjøttforbruket skal halveres innen 2023 har MDG bestemt seg for. Å spørre de eldre om de ønsker kjøttforbruket sitt halvert er ikke MDG så opptatt av. MDG vet jo best.

Videre har MDG presset igjennom et vedtak i bystyret om at all mat som skal kjøres ut til skoleelever i Oslo skal være uten kjøtt. Man kunne selvsagt tenkt seg at elevene selv skulle få velge mellom et alternativ med og ett uten kjøtt, men det vil altså ikke MDG. Det partiet har tatt valget for elevene og all den utkjørte skolematen skal være såkalt "kjøttfri". Hadde elevene selv fått bestemme ville man jo risikert at et flertall hadde unngått den vegetarianske maten, og det vil jo være et prestisjenederlag for partiet.

Det er på grensen av det skremmende at et politisk parti vil diktere voksne mennesker til hva de skal spise. Det er et valg vi fint klarer å ta selv, vi trenger ikke kommunepolitikere til å bestemme det for oss. Folk som ønsker å detaljstyre oss så sterkt kan åpenbart bli problematiske over tid.

Nøyaktig hvorfor MDG mener at kortreiste kjøtt fra norske bønder er mer "klimavennlig" enn grønnsaker og frukt som hentes fra utlandet er vanskelig å forstå. Mye tyder på at det handler om ideologi. En slags sekterisme. Man skal hindres i å spise kjøtt uansett.

Kjøttnekten føyer seg inn i tiltak fra MDG som går ut på å diktere alminnelige mennesker hvordan de skal innrette livene sine. Man skal ikke kunne eie og bruke en bil, man skal helst bo i en stor blokk og det å eie en hytte på fjellet er i hvert fall fy-fy. ikke skal man spise kjøtt og helst ikke reise til utlandet. Alt sammen fordi MDGerne ønsker å bestemme hvordan vi skal leve.

Vi i Folkeaksjonen nei til mer bompenger respekterer voksne menneskers rett til selv å bestemme over eget liv. Hva man skal spise, hvordan man ønsker å bo, hva man skal bruke penger man har tjent eller hvordan man skal reise er noe de fleste av oss helt fint får til uten å bli diktert av kommunepolitikere. Vi godtar at folk er forskjellige og at grupper som eldre eller skoleelever skal repsekteres og ikke bare bestemmes over.

Cecilie Lyngby

Partileder

1.stortingskandidat

Folkeaksjonen nei til mer bompenger