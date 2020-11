«Hvorfor prioritereres de som selger duftlys og vin fremfor de som passer barn?»

Mens barna hver dag passerer forbi den ferdige og flotte barnehagen uten brukstillatelse, får et stort kjøpesenter brukstillatelse uten å være ferdig.

Publisert: 14.11.2020 kl 16:19

Denne uken åpnet Røa torg. Et utrolig flott prosjekt som kommer til å være til glede for hele bydelens innbyggere. Og som så mange andre byggeprosjekt var ikke alt helt på plass da tidligere byrådsleder Elin Horn Galtung klippet snoren og naboer og spente tilskuere fikk muligheten til å ta senteret i nærmere øyesyn. At det fortsatt ble jobbet med uteområdene og ikke all asfalt var på plass, var ingen hindring for at dette fine prosjektet fikk brukstillatelse.

Et annet flott prosjekt i vår bydel er Voksentoppen barnehage. En fantastisk barnehage som tilbyr alt et barn kan ønske seg. Fine nye lokaler tilpasset små barneføtter og flotte uteområder med fantastisk natur og mange spennende lekeapparater. Jeg tror mange foreldre er misunnelige på de som har fått plass til sine barn i denne barnehagen. Men det har de ingen grunn til å være.

For mens kommunen tilsynelatende synes det er helt uproblematisk (og det er jeg enig i) å gi brukstillatelse til et kjøpesenter for at de kan åpne dørene før alt er på plass, er de ikke villige til å gi barnehagen en midlertidig brukstillatelse mens de venter på godkjennelse fra den samme kommunen for å bygge veien sånn som kommunen ønsker at den skal være. I tillegg har barnehagen tilbudt kommunen å stille bankgaranti for de gjenstående arbeidene, som vil sikre at kommunen selv skal kunne opparbeide veien, dersom utbygger ikke skulle bygge veien.

Å gi midlertidig brukstillatelse før alt er på plass er ganske vanlig. Det gjøres hele tiden, av gode grunner. Og at kommunen ikke har ferdigbehandlet en sak de selv har bedt om, er etter min oppfatning en god grunn. Det viktigste som skal ivaretas når man utsteder en midlertidig brukstillatelse er at man har sikret at man ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, noe Norlandia har synliggjort at de kan.

Det kan være lett å mistenke at dette er politisk motivert, da det dreier seg om en privat barnehage. Dette hadde neppe skjedd hadde barnehagen vært privat, ei heller skjedde det da kjøpesenteret ble åpnet.

Men det mest tragiske i denne saken er konsekvensen at mange barn nå har sitt tilholdssted i gamle slitne brakker rett ved den nye barnehagen, og må hver dag gå forbi den splitter nye barnehagen som står helt ferdig til bruk. Ja, de går faktisk forbi den, noe som betyr at det fortauet som ikke er opparbeidet, ikke kan være så viktig for barnas sikkerhet likevel. Det er ikke kapitalistene dette rammer, det er barn, som ikke forstår hvorfor de ikke kan begynne i den fine barnehagen deres, og som synes at "Det er urettferdig!".

Anita Leirvik North

Gruppeleder for Høyre i Vestre Aker

