Hvorfor innebandy? Fordi det er gøy!

Lyst til å spille innebandy? Monolitten Idrettslag ønsker å få enda flere jenter til å spille innebandy.

Publisert: 07.11.2020 kl 10:05

SKØYEN: – Vi har et godt tilbud her i klubben, men vi har sett at det å rekruttere jenter krever litt ekstra, sier lagleder for J11 år, Irene Gjerde.

Hun sitter selv i innebandygruppas styre, er lagleder for J11 og spiller for Old Girls-laget. Sammen med makker Cecilie har hun sett at det er atskillig flere gutter i de ulike klassene, mens jentene er helt klart i undertall.

– Før har det vært mix-treninger med guttene, men i år har vi egne jentegrupper fra førsteklasse, og det tror vi gjør at flere jenter tør å prøve, forklarer Gjerde.



Så langt har de ti jenter i den klassen.

Forbilder i eliteserien

Det antallet jobber Monolitten, tidligere Bygdøy-Monolitten, nå med å øke, og de har tidligere fått innvilget tilskudd av Bydel Ullern til rekruttering av jenter.

De siste årene har innebandy blitt mer populært, og i innebandygruppa i Monolitten IL er det rundt 300 medlemmer i aldersbestemte klasser og ulike divisjoner.



Blant annet spiller damelaget i eliteserien, hvor de etter seks kamper ligger på tredjeplass. Flere der har vært på yngre landslag, og elitelagets suksess hjelper nok en del på interessen.

– Hvor viktig er det å ha et damelag i eliteserien?



– Det er veldig viktig. Damene er forbilder for jentene, og de bidrar som trenere. Vi har for eksempel vært maskoter på kamp hvor vi fikk være med på innmarsjen, og det synes de yngste jentene var kjempegøy. Da er det musikk, belysning, og så får de se på kampen etterpå, men dette har vi nok dessverre ikke muligheten til å gjennomføre denne sesongen på grunn av korona-situasjonen. Men dette er noe vi vil ta opp igjen, så snart situasjonen bedrer seg, forteller Gjerde.

(Saken fortsetter under bildet.)



Foran fra venstre, Kathinka Steinbakk Lyngra, Alette Buchalik, Sigrid Swensen Wenneberg og Klara Korff Gjerde. Bak fra venstre: Ada Gørillsdatter Korbøl (trener), Mila Addicks, Lotta Vassbotn Drevland, Emilie Grøtte Storvik, Alma Wille og Silje Karlsen Auestad (trener). Foto: Solfrid Therese Nordbakk

Med på det tredje året

Tre av jentene på MILs Jenter 11 er Mila (10), Alette (11) og Kathinka (11). De er med på innebandy for tredje året–og storkoser seg.

– Jeg startet fordi alle de andre vennene mine spilte, og de snakket om at det var så gøy. Jeg bestemte meg for å prøve, sier Alette.

– Du spiller fotball også, hvilken idrett er favoritten så langt?



– Jeg synes jo fotball er artigst, men innebandy er ikke langt unna, forsikrer Alette.



Mila på sin side lot seg inspirere av søsteren på 17, som også spiller innebandy.

– Det så gøy ut når hun spilte. Hun er flink, smiler Mila.

At damelaget også bidrar som trenere, er populært.



– Trenerne vi hadde i fjor, var på U19-landslaget. De er veldig flinke og kule, sier Kathinka med et bredt smil.

Egen jentedag onsdag

Onsdag 11. november arrangerer klubben «Åpen hall» i Skøyenhallen for jenter fra 1. til 7. trinn (klokken 16 for 1.- 4. trinn og klokken 18 for 5.- 7. trinn).

Der vil lagets trenere få bistand fra elitelaget, og det vil være åpent for både nåværende og nye spillere.

– Det blir en pose med fine overraskelser på vei hjem for alle deltakere. Vi ønsker at flere skal få muligheten til å prøve og se om de synes det er gøy, forteller Gjerde.



PS! Om de siste dagers innskjerping av tiltak mot korona-viruset får en innvirkning på arrangementet, er usikkert. Følg med på Monolittens nettside for mer informasjon.



