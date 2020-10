Hvorfor ikke avlastningsskole her?

Kontorlokalene på Hoff vil bli revet for å gi plass til Hoff skole, men det er lenge til. Hvorfor kan ikke disse fungere som midlertidig skole?

Publisert: 08.10.2020 kl 16:00

HOFF: Det er foreldre til barn ved Skøyen og Ris skole som stiller spørsmålet.

Ny skole på Hoff vil ikke stå ferdig før tidligst i 2028, blant annet på grunn av påvente områderegulering Skøyen. Halvparten av elevene fra Skøyen skole som skal over på ungdomsskoletrinnet, vil bli sendt til Ris skole. Der blir det bygget en paviljong på skoletomten før å øke kapasiteten. Den andre halvparten av elevene skal fortsatt gå til Majorstuen skole.

Les saken: De får 180 nye elever – hvor skal de være?

Forutsigbart og trygt

For en del år siden ble kontorlokalene i FO-bygget bygget om til skole, i forbindelse med rehabilitering av Persbråten videregående skole. Siden har dette fungert som avlastningskole for flere skoler som har vært under rehabilitering. I dag er det Hovseter skole som holder til i FO-bygget, mens selve skolen rehabiliteres. Siden planlegges det at elevene på Midtstuen skole skal til FO-bygget, i forbindelse med skolens rehabilitering.

Les også: 270 nye elever - skolen må utvides

Hvorfor kan ikke kontorlokalene på Hoff få den samme transformajonen, hvor lokalene blir bygget om til egnet undervisning, inntil den nye skolen starter sin byggeprosess? Vi spurte Utdanningsetaten.

- Vi er opptatt av å lage en forutsigbar og trygg løsning for elevene som holder hele veien, inntil ny skole på Hoff står ferdig. Når elevene fra Skøyen skole kommer til Ris skole og Majorstuen skole er de sikret å komme inn i etablerte og gode fagmiljøer, sier plan- og porteføljeansvarlig i Utdanningsetaten, Åsta Ytre.

Uegnet

Hun viser til at kontorlokalene på den planlagte skoletomten på Hoff på et tidlig tidspunkt ble vurdert egnet til ombygging, med tanke på etablering av ny skole.

- Når det gjelder lokalene i Nedre Skøyenvei 26, viste det seg at eksisterende bygg på tomta vil bli svært krevende og kostbart å få bygget om til undervisningslokaler. Bygget ligger også delvis på den delen av tomta som nå reguleres til boliger. Det var derfor ikke hensiktsmessig å gå videre med dette. Lokalene i Nedre Skøyenvei 24 er for små til å romme en fullverdig avlastningsskole og har derfor ikke blitt vurdert videre i tidligfase. Begge disse byggene skal dessuten rives i nær framtid for å legge til rette for etablering av skole, flerbrukshall, omsorgsboliger, bibliotek og bydelsfunksjoner i tillegg til boliger, sier Ytre. .

Hun mener at en midlertidig løsning med avlastningsskole i eksisterende bygg på Hoff, ikke ville være en god løsning på verken kort eller lang sikt

- Det vil ta mye mer tid å bygge om disse arealene til skole enn å etablere paviljong på Ris. Når så byggingen av ny skole på Hoff settes i gang og bygget må rives, så måtte vi finne nye erstatningslokaler i byggeperioden. Med etablering av paviljong på Ris vil elevene få trygghet på hvor de skal gå i hele perioden, frem til den nye skolen står ferdig. Det gir som sagt forutsigbarhet. Samtidig forstår jeg at det ble reaksjoner på at informasjonen om at Ris skole ble valgt som erstatningsskole kom kort tid før prosjektet skulle i gang. Dette var fordi vi fram til i sommer arbeidet med andre løsninger, som viste seg å ikke være gjennomførbare. Nå er vi glade for å ha funnet en løsning som lar seg gjennomføre og som blir bra for elevene.

Følg Akersposten på Facebook