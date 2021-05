«Hvorfor har ikke dette huset bevaringsstatus?»

De fleste har fått med seg at Skanska nå planlegger å bruke det gule huset i Røakrysset som visningssenter for de nye boligene i sentrum. «Planlagt salgsstart våren 2021» står det. Men hvor sikkert er dette salgsprospektet?

Publisert: 06.05.2021 kl 09:08

Søknaden om byggetillatelse ligger ennå hos Plan-og bygningsetaten (PBE). På deres nettsider kan en gå inn i «Saksinnsyn» og finne relevante dokumenter. Her ligger Skanskas søknad (datert 22. februar 2021) om rivning av alle bygg på tomtene Griniveien 4a og b; Vækerøveien 201 og Vækerøveien 203a. Denne søknaden har imidlertid fått en forlenget behandlingstid (12 uker) på grunn av naboprotester. I skrivende stund er den derfor ennå ikke behandlet eller avgjort.

Protester mot rivning

Naboer har protestert mot rivning før byggetillatelsen er gitt, eller motsatt seg rivning. Den viktigste aktøren her er Fortidsminneforeningen. I brev av 22.3.2021 skriver foreningen at «søknaden om rivning av et knippe historiske bygninger i Røa sentrum, ikke må innvilges. Det er fremkommet nye opplysninger om alder og historie som tilsier at disse bygningene bør bevares. Ikke minst har den voldsomme «transformasjon» og utbygging av Røa sentrum de senere år, bidratt til å gjøre disse historiske bygningene enda mer verneverdige».

I arbeidet med å få til en helhetlig plan for utbyggingen av Røa sentrum, har Røa Vel – gjennom dialogforumet Røa PlanForum – påpekt at bevaring av spesielt Vækerøveien 201 er viktig.

Hvorfor har ikke Vækerøveien 201 bevaringsstatus?

Dagens reguleringsplan (S-4110) fra 2004 gir dessverre ikke eiendommen vern i form av bevaring. Forarbeidet til planen foregikk over mange år på 1990-tallet og burde ha fanget opp dette behovet. I denne fasen var i midlertidig den historiske kunnskapen om bygningens verdi begrenset. Dette førte til at huset ikke ble tatt med i den såkalte SEFRAK- registreringen som var ment å omfatte alle bygninger fra 1800-tallet og tidligere. Så sent som i 2017 uttalte Byantikvaren at bygningen «antas å være oppført sent 1800-tall/tidlig 1900-tall». Dette har vist seg å være feil.

Ullern, Røa og Bygdøy Historielag har identifisert historien

Gjennom et nitidig og viktig arbeid har Ullern, Røa og Bygdøy Historielag fått frem historiske fakta om det lille huset –hvor ”Hårfint” frisør holdt til i flere år. Historielaget har informert Fortidsminneforeningen om at (sitat brev –ref over) «bygningen ble satt opp i 1834/35 av Iver Christiansen som kjøpte eiendommen i 1824. Bygningen var til å begynne med våningshus på småbruket Nordengen, men fungerte rundt forrige århundreskifte som bolig og losji for håndverkere, møllearbeidere og andre yrkesgrupper i tråd med Røas historie.

Bygningen er det eldste huset i Røa sentrum og har en lang historie som bidrar til å gi huset en vesentlig verneverdi. Huset har også bygningshistoriske kvaliteter. Huset er iflg. branntakster fra 1800-tallet bygget med «Bindingsværk udfyldt med Fakmur». Dette må bety at huset er bygget av teglstein i en bindingsverkskonstruksjon som var vanlig i byen på den tiden, men uvanlig utenfor byen. Forklaringen på byggemåten er trolig at det var god tilgang på teglstein fra det nærliggende Voksen teglverk som var i drift på 1800-tallet. Dette underbygges av at huset har synlige teglsteinsvegger innendørs. Flere av husmannsplassene i området var bygget på samme måten (for eksempel Hovseter og Nordre Jarbakken), men så vidt vites er dette det eneste bevarte hus av denne typen i bydelen. Selv om bygningen selvsagt har blitt endret og modernisert siden oppførelsen, er den så vidt vi vet ikke påbygget. Så volum og hovedform ser ut til å være det originale”.

Alle disse opplysninger er sendt PBE fra Fortidsminneforeningen i år.

Informasjon til Plan-og bygningsetaten

Er det så første gangen Fortidsminneforeningen henvender seg til PBE om Skanska prosjektet? Nei, allerede i november 2017 – da den første planen til Skanska ble publisert – var foreningen på saken. Her skriver de til PBE at blant annet at ved å rive historiske bygninger i Røa sentrum vil dette «være en uthuling av Røas stedsidentitet og en bagatellisering av kulturminnenes rolle. Med den sterke utbyggingen som har funnet sted innenfor planområdet siden vedtaket ( ref reguleringsplanen S-4110) i 2004, er det ingenlunde blitt mindre viktig å skåne de få utvalgte bygningene som er bevart».

Kulturminneloven – bevaring versus rivning

Historiske bygninger er underlagt Kulturminneloven, en særlov som har rang foran plan- og bygningsloven. Etter loven er det kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes. Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon. Riksantikvaren er Klima- og miljødepartementets rådgivende organ i alle saker knyttet til kulturminner og kulturmiljøer. I Oslo er det derfor Byantikvaren som har myndighet til å beskytte kulturarven, komme med innvendinger gjennom å fremme innsigelser og til å gi unntak vedrørende utvalgte kulturminner og steder.

Hva skjer nå?

I brev av 26. april 2021 har nå PBE bedt Byantikvaren komme med sine uttalelser innen fire uker angående rivning av historiske bygninger på Skanskas tomter. Både Historielaget og Røa Vel har jobbet med saken om å få frem den riktige informasjonen om spesielt Vækerøveien 201, dets identitets skapende historiske verdi og tomtens strategiske beliggenhet. I dag vil vi tro at dette skaper en usikkerhet for hva Skanska kan fremby for salg senere på sommeren. Vi er klar over Skanskas rettigheter og planer så lenge tomten ikke er regulert til bevaring. Like fullt mener vi at er det mulig å komme til en løsning som burde gavne alle parter dersom våre politikere vil.

Mulig løsning dersom politikere vil

Her er det snakk om å gjøre om reguleringen for Vækerøveien 201 i et bytte med for eksempel Vækerøveien 203, og at dette kan gjøres så raskt og ubyråkratisk som mulig. I dette forslaget vektlegges flere goder fremfor ett gode: En helhetsplan for sentrum med etablering av et grønt byrom med et identitetsskapende element; et byrom som kan utvides over T-banestasjonen; en bilfri sone for store og små myke trafikanter som forbinder Røa Torg, T-banestasjonen og Røa Senter (som skal bygges ut), og et nytt boligområde som får luft, lys og utsikt til et bilfritt rom. Det kan bli som et kinderegg- mer enn tre goder i ett.

Skanskas løsning bevarer Vækerøveien 203 – det gule huset på hjørnet (ref reguleringsplanen) som kan gi ett gode med tanke på stedsidentitet, mens også husene i Vækerøveien 201 rives. Med totalt fire nye blokker i Skanska prosjektet vil området vil fremstå som mye mer kompakt og trangt. Vi tenker at beboere i de nye blokkene heller vil ha sol og utsikt til et trivelig byrom enn til en stor boligblokk i Vækerøveien 201.

I denne saken tror vi at både Røas befolkning er oppmerksomme på de muligheter vi nå ser, samtidige som en må være klar over utbyggers rettigheter. Vi krysser fingrene og håper Byantikvaren tilkjennegir verdien av Vækerøveien 201. Samtidig oppfordres politikere sterkt til å sørge for en smidig og fremtidsrettet helhetsutbygging på Røa nå. Tiden er enda ikke ute!

Anne Bjørnebye Vik

leder, Røa Vel